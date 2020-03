Mowa o modelach Ryzen 4000 z generacji APU Renoir, gdzie zastosowano rdzenie na bazie mikroarchitektury Zen 2 oraz układ graficzny z generacji Vega. Jednostki są produkowane w 7-nanometrowej litografii TSMC.

AMD pochwaliło się mobilnymi procesorami Ryzen 4000 z generacji Renoir, ale podobne jednostki mają pojawić się również w wersji dla komputerów stacjonarnych (zastąpią one modele Ryzen 3 3200G i Ryzem 5 3400G).

Pierwszy taki model odnaleziono w bazie 3DMark, ale jego dokładna specyfikacja jeszcze nie jest znana (wiemy, że jego rdzenie pracowały z taktowaniem 3,5 GHz, a układ graficzny z taktowaniem 1750 MHz). Układ połączono z dosyć wolnymi pamięciami - DDR4 2133 MHz. Za platformę testową posłużyła płyta główna Gigabyte B550 Aorus PRO AC.

First Renoir Desktop Result ?



Gigabyte Technology Co., Ltd. B550 AORUS PRO AC



CPU clock : 3.5GHz

GPU clock : 1750MHz (same as 4800U & 4900H 8CU?)

DDR4 2133MHz



3dmark 11 Performance



Overall score : 5659



For context :



Best 4800U : 6309

Best 4700U : 5713