AMD rozpoczęło rok od mocnego uderzenia. Podczas konferencji na targach CES 2020, na rynku zadebiutowały mobilne procesory Ryzen 4000, które mają zatrząsnąć rynkiem laptopów i przełamać ostatni bastion Intela. Sprawdziliśmy czego możemy się spodziewać po nowych jednostkach.

Procesory Ryzen 4000 „Renoir” – sprytne połączenie Zen 2 i Vega iGPU

Modele Ryzen 4000 z generacji Renoir to konstrukcje typu APU. W jednym układzie zintegrowano rdzenie na bazie mikroarchitektury Zen 2, grafikę bazującą na architekturze Vega oraz 2-kanałowy kontroler pamięci natywnie wspierający moduły DDR4-3200 i LPDDR4x-4266. Co ważne, całość wykonano w nowym procesie technologicznym - TSMC 7nm FinFET.

Rdzenie Zen 2 nie powinny być dla nas zaskoczeniem, bo były już stosowane w desktopowych procesorach Ryzen 3000 (gdzie zapewniły duży wzrost wydajności i zadecydowały o świetnym odbiorze jednostek). Co innego zintegrowana grafika – informacja o zastosowaniu starej architektury Vega wywołała mieszane uczucia (żeby nie powiedzieć, że początkowo spotkała się z głosami krytyki). Warto jednak zauważyć, że sama grafika też przeszła spore usprawnienia.

Robert Hallock ujawnił, że nowe jednostki obliczeniowe (CU) są nawet o 59% wydajniejsze względem starych konstrukcji. Skąd taka różnica? Duża w tym zasługa wyższego taktowania (udało się je zwiększyć dzięki przejściu z 12- na 7-nanometrową litografię), ale ważna jest również współpraca z wydajniejszym procesorem, optymalizacje stanów energetycznych oraz optymalizacje w sterownikach. Producent zdecydował się na starą architekturę Vega ze względu na dobrą optymalizację. Wiemy jednak, że kolejna generacja układów APU ma wykorzystywać nowszą grafikę Navi.

Co to oznacza dla klienta? Dyrektor marketingu porównał ze sobą dwa modele z tego samego segmentu cenowego - nowy Ryzen 7 4700U z grafiką Radeon (8x CU) w zastosowaniach graficznych podobno jest o 28-30% wydajniejszy od starego modelu Ryzen 7 3700U z grafiką Radeon Vega 10 (10x CU). Widać więc, że liczba jednostek obliczeniowych to nie wszystko - liczy się także ich wydajność, taktowanie grafiki, a nawet wydajność całego procesora.

To jednak nie wszystko. Producent chwali się, że procesory Ryzen 4000 (Renoir) cechują się 2-krotnie lepszą efektywnością energetyczną względem starych modeli Ryzen 3000 (Picasso). Tak dobry wynik udało się osiągnąć dzięki przejściu na 7-nanometrową litografię, zwiększeniu współczynnika IPC oraz wprowadzeniu poprawek budowie układu.

Małe zamieszanie wywołało nazewnictwo nowych procesorów. Seria Ryzen 4000 „Renoir” to 3. generacja układów APU – dla laptopów przygotowano trzy segmenty jednostek: niskonapięciowe modele Ryzen 4000U, wydajne modele Ryzen 4000H oraz modele Ryzen 4000 PRO z rozszerzeniami biznesowymi (te pojawią się w przyszłości).

Ryzen 4000U z myślą o kompaktowych laptopach

Procesory Ryzen 4000U znajdą zastosowanie w kompaktowych laptopach i tzw. ultrabookach. Producent przygotował 4-, 6-, a nawet 8-rdzeniowe konstrukcje. Nas szczególnie zainteresowały modele Ryzen 7, bo tak rozbudowanych jednostek nie znajdziemy w ofercie konkurencji.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Układ graficzny Kontroler pamięci Pamięć L2 + L3 TDP Ryzen 7 4800U 8/16 1,8/4,2 GHz Radeon - Vega 8x CU

(do 1750 MHz) DDR4-3200MHz

LPDDR4-4266MHz 8x 512 KB + 8 MB 15 W

(cTDP 10-25 W) Ryzen 7 4700U 8/8 2,0/4,1 GHz Radeon - Vega 7x CU

(do 1600 MHz) DDR4-3200MHz

LPDDR4-4266MHz 8x 512 KB + 8 MB 15 W

(cTDP 10-25 W) Ryzen 5 4600U 6/12 2,1/4,0 GHz Radeon - Vega 6x CU

(do 1500 MHz) DDR4-3200MHz

LPDDR4-4266MHz 6x 512 KB + 8 MB 15 W

(cTDP 10-25 W) Ryzen 5 4500U 6/6 2,3/4,0 GHz Radeon - Vega 6x CU

(do 1500 MHz) DDR4-3200MHz

LPDDR4-4266MHz 6x 512 KB + 8 MB 15 W

(cTDP 10-25 W) Ryzen 3 4300U 4/4 2,7/3,7 GHz Radeon - Vega 5x CU

(do 1400 MHz) DDR4-3200MHz

LPDDR4-4266MHz 4x 512 KB + 4 MB 15 W

(cTDP 10-25 W)

Modele Ryzen 4000U cechują się stosunkowo niskim taktowaniem, co przekłada się na niższy pobór mocy i poziom generowanego ciepła (a to powala na konstruowanie kompaktowych laptopów).

Producent pochwalił się wynikami wydajności topowego, 8-rdzeniowego/16-wątkowego modelu Ryzen 7 4800U, który ma konkurować z 4-rdzeniowym/8-wątkowym Core i7-1065G7 (Ice Lake-U).

Podczas konferencji ujawniono wyniki syntetycznych benchmarków, które wywołały spory entuzjazm – Ryzen oferuje lepszą wydajność procesora (w trybie jedno- i wielowątkowym) oraz zintegrowanej grafiki.

Dobre osiągi procesora potwierdzają testy w realnych zastosowaniach typu edycja i konwertowanie wideo czy modelowanie 3D – Ryzen 7 jest tutaj o 27 – 49% wydajniejszy od Core i7.

Nowy procesor ma bardzo dobrze wypadać również w grach – w nowszych tytułach pozwoli na komfortową rozgrywkę w 1080p przy niskich ustawieniach graficznych. Konkurencyjny układ zwykle jest o kilka – kilkanaście procent słabszy.

Ryzen 4000H - mocne uderzenie w segment laptopów

Graczy i twórców treści powinny zainteresować modele z dopiskiem H – początkowo znajdziemy tutaj dwa modele: 6-rdzeniowy/12-wątkowy Ryzen 5 4600H oraz 8-rdzeniowy/16-wątkowy Ryzen 7 4800H (dla firmy ASUS przygotowano specjalną wersję 4800HS o TDP obniżonym do 35 W - znalazł on zastosowanie w laptopie ASUS ROG Zephyrus G14).

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Układ graficzny Kontroler pamięci Pamięć L2 + L3 TDP Ryzen 7 4800H 8/16 2,9/4,2 GHz Radeon (Vega 7x CU)

(do 1600 MHz) DDR4-3200MHz

LPDDR4-4266MHz 8x 512 KB + 8 MB 45 W

(cTDP 35-54 W) Ryzen 5 4600H 6/12 3,0/4,0 GHz Radeon (Vega 6x CU)

(do 1500 MHz) DDR4-3200MHz

LPDDR4-4266MHz 6x 512 KB + 8 MB 45 W

(cTDP 35-54 W)

Modele Ryzen 4000H cechują się dużo wyższym taktowaniem i oferują lepsze osiągi, ale pobierają więcej energii i wymagają zastosowania efektywniejszego chłodzenia (współczynnik TDP jest konfigurowalny w zakresie 35 – 54 W, co pozwoli dostosować wydajność jednostki do konstrukcji laptopa).

Producent pochwalił się osiągami wydajniejszego modelu – 8-rdzeniowego/16-wątkowego Ryzen 7 4800H, który ma konkurować z 6-rdzeniowym/12-wątkowym Core i7-9750H. Czekamy zatem na konkurenta dla 8-rdzeniowych/16-wątkowych Core i9-9880H i 9980HK - może coś z serii Ryzen 9? :-)

Ponownie, testy syntetyczne pokazują przewagę Ryzena 7 nad Core i7 – nowy model oferuje dużo lepszą wydajność w teście wielordzeniowym (Cinebench R20 Multi Thread i 3DMark Fire Strike - składowa Phisics), a nawet ciut lepsze osiągi pojedynczego wątku (Cinebench R20 Single Thread).

W realnych zastosowaniach typu konwertowanie, modelowanie czy renderowanie przewaga jest trochę mniejsza – Ryzen 7 4800H jest wydajniejszy o 25 – 41% względem Core i7-9750H. Widać więc, że dodatkowe rdzenie dają realną przewagę nad konkurentem.



Podawanie punktacji 3DMark Fire Strike ze składowej Physics jako wydajność w grach (Gaming Performance) zakrawa o manipulację. Ciekawe dlaczego producent nie podał ogólnego wyniku, który bardziej nadaje się do zobrazowania wydajności w grach...

Na koniec ciekawostka - Ryzen 7 4800H w teście procesora jest wydajniejszy nie tylko od mobilnego Core i7-9750H, ale nawet od desktopowego Core i7-9700K o dużo wyższym TDP (nie należy jednak bezpośrednio porównywać tych wartości, bo każdy producent inaczej definiuje współczynnik).

AMD SmartShift zadba o wydajność laptopów z Ryzen 4000 i dodatkową kartą graficzną

Procesory Ryzen 4000H zostały wyposażone w zintegrowany układ graficzny, ale zwykle będą łączone z samodzielną kartą graficzną. Żeby odpowiednio wykorzystać potencjał APU i GPU, opracowano autorską technologię AMD SmartShift.

Co to jest AMD SmartShift? Najprościej mówiąc, technologia ta odpowiada za optymalizację zasilania procesora i karty graficznej w zależności od danego zastosowania. Przy procesorowych zastosowaniach więcej energii otrzyma procesor, a w grach więcej mocy trafi do karty graficznej.

Technologia SmartShift ma przekładać się na całkiem spory wzrost wydajności – według wewnętrznych testów producenta, w grach odnotowano poprawę płynności o 10%, a przy renderowaniu wynik wzrósł o 12%.

AMD zdetronizuje Intela w segmencie laptopów?

AMD zdominowało rynek komputerów stacjonarnych i podbija segment serwerów. Czy podobnie będzie z laptopami? W teorii wszystko wygląda w porządku.

Modele Ryzen 4000 Renoir to nowe konstrukcje, które mają zaoferować znaczny wzrost wydajności względem poprzednich konstrukcji Ryzen 2000 i Ryzen 3000. Duża w tym zasługa nowych rdzeni Zen 2 i przyspieszeniu kontrolera pamięci, ale poprawie uległa też zintegrowana grafika. Dodatkowo, przy konstrukcjach wykorzystujących samodzielną kartę graficzną, będzie można wykorzystać autorską technologię SmartShift, pozwalającą zoptymalizować wydajność laptopa pod zastosowania procesorowe i graficzne.

Deklaracje producenta wyglądają wyjątkowo obiecująco – modele dla kompaktowych ultrabooków i gamingowych laptopów powinny być znacznie wydajniejsze względem odpowiedników konkurencji. Nowe układy cechują się też niższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, co powinno przełożyć się na dłuższy czas pracy na baterii względem poprzedniej generacji. Na potwierdzenie tych informacji będziemy musieli jednak poczekać aż do pojawienia się niezależnych testów i recenzji.

Nie należy jednak zapominać o nowościach Intela. Wiemy, że producent nie zamierza odpiszczać i szykuje niskonapięciowe modele z generacji Tiger Lake z nową grafiką Xe oraz wydajne jednostki Comet Lake-H.

Sukces w segmencie mobilnym będzie zależeć od producentów sprzętu, bo, oprócz wydajności procesorów, ważna jest też dostępność wykorzystujących je laptopów. AMD jest tutaj dobrej myśli - pierwsze modele mają zadebiutować jeszcze w tym kwartale, a do końca roku spodziewamy się ponad 100 różnych konstrukcji (i to z samymi niskonapięciowymi jednostkami Ryzen 4000U).

A co Wy sądzicie o nowych jednostkach? Wasz następny laptop będzie bazować na procesorze AMD czy jednak wolicie Intela?

Źródło: AMD, Reddit, Twitter @ Robert Hallock, inf. własna

