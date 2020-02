Co nowego w świecie procesorów? Zwykle nasza uwaga koncentruje się na jednostkach Intel i AMD, ale tym razem mamy dla Was ciekawostkę – na rynku pojawiły się pierwsze układy Zhaoxin KaiXian 6000. Co oferują nowe modele i jak wypadają na kle konkurencji?

Procesory Zhaoxin KaiXian

Zhaoxin to spółka joint venture ustanowiona między VIA Technologies a chińskim rządem. Firma została założona w 2013 lat i wydała kilka generacji procesorów, ale większość naszych czytelników zapewne w ogóle o niej nie słyszała. Dlaczego? Jest jeden prosty powód – jej produkty są dostępne głównie w Chinach.

W ofercie producenta znajdziemy m.in. procesory z rodziny KaiXian, które zostały opracowane głównie w celu uniezależnienia się od zagranicznych firm. Co istotne, układy są zgodne z architekturą x86, więc można na nich uruchomić wszystkie nowoczesne systemy operacyjne (np. Windows 10).



Plany wydawnicze procesorów Zhaoxin

Szumne zapowiedzi generacji Zhaoxin KaiXian KX-6000

Modele Zhaoxin KaiXian KX-6000 zostały zapowiedziane już w 2018 roku, ale dopiero teraz pojawiły się na rynku. Jednostki zostały wykonane w 16-nanometrowej litografii i bazują na mikroarchitekturze LuJiaZui.

Producent zapowiadał, że układy KX-6000 będą w stanie konkurować z 4-rdzeniowymi/4-wątkowymi modelami Intel z serii Core i5-7000. Plany były ambitne, ale jak jest w rzeczywistości? W końcu możemy to zweryfikować!

Wydajność procesora Zhaoxin KaiXian KX-U6780A

Firma Xinyingjie przygotowała komputerek, w którym zastosowano układ Zhaoxin KaiXian KX-U6780A. Zestaw pozwala na montaż dwóch modułów pamięci DDR4 SO-DIMM, karty graficznej oraz dwóch dysków SSD M.2, więc w teorii powinien zainteresować graczy i entuzjastów. Co prawda jest to jeszcze prototypowa konstrukcja, ale podobno w marcu ma ona trafić do sprzedaży (oczywiście na chińskim rynku).

Model Zhaoxin KaiXian KX-U6780 Zhaoxin KaiXian KX-U6880A Generacja LuJiaZui / 16 nm LuJiaZui / 16 nm Rdzenie/wątki 8/8 8/8 Taktowanie 2,7 GHz 3,0 GHz Kontroler pamięci DDR4-3200 DDR4-3200 Pamięć L2 8 MB 8 MB Grafika

(zgodność) DirectX 11

OpenCL 1.1

OpenGL 3.2 DirectX 11

OpenCL 1.1

OpenGL 3.2 Interfejsy PCIe 3.0 x16

2x SATA 3.2

4x USB 2.0

2x USB 3.0 PCIe 3.0 x16

2x SATA III

4x USB 2.0

2x USB 3.0 Podkręcanie NIE NIE

Co wiemy o procesorze? KX-U6780A został wyposażony w 8 rdzeni/8 wątków o taktowaniu 2,7 GHz, 2x 4 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu i dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200. Oprócz tego zintegrowano grafikę zgodną z DirectX 11.1 oraz wszystkie najważniejsze interfejsy wejścia/wyjścia (PCIe, SATA, USB itp.). Układ montowany jest na płycie głównej w obudowie BGA (nie ma możliwości jego wymiany). W ofercie producenta znajdziemy też wydajniejszy model KX-U6880A.

Zhaoxin KaiXian KX-6780A uzyskuje w benchmarku Cinebench R20 845 punktów, a w teście CPU-Z dla jednego i wielu rdzeni odpowiednio 171 i 1395,8 punktów. Co prawda uczyniono tutaj spory postęp względem poprzedniej generacji, ale w porównaniu do konkurencji nie są to zbyt rewelacyjne osiągi – wynik wielordzeniowy plasuje się mniej więcej na poziomie 2-rdzeniowego/4-wątkowego modelu AMD Athlon 3000G. Do wspomnianego Core i5-7400 jeszcze sporo brakuje (jego wielordzeniowy wynik jest prawie 2-krotnie lepszy).

Jeżeli jesteście zainteresowani komputerkiem, poniżej możecie obejrzeć jego prezentację :).

Czy procesory Zhaoxin KaiXian KX-6000 mają szansę nawiązać walkę z modelami Intel i AMD? Zdecydowanie nie! Być może kolejna generacja - KaiXian KX-7000 wypadnie lepiej, ale na ten moment jeszcze nie wiadomo kiedy pojawi się na rynku.

