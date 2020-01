Wedle słów producenta, Asus ROG Zephyrus G14 to najwydajniejszy 14-calowy laptop dla graczy. Ma przyciągać jednak nie tylko mobilnością i wysoką wydajnością, ale również designem. Czy faktycznie będzie tak dobrze?

Najwydajniejszy 14-calowy laptop dla graczy

Niektórzy twierdzą, iż określenie laptop do gier do jedynie marketing, inni je akceptują lub nawet z tego typu sprzętu korzystają. Na targach CES 2020 światło dzienne ujrzał Asus ROG Zephyrus G14. Jak nietrudno się domyślić, laptop został wyposażony w ekran o przekątnej 14 cali. Został on wykonany w technologii IPS i w zależności od wariantu będzie cechował się rozdzielczością Full HD i częstotliwością odświeżania 60Hz / 144Hz lub rozdzielczością WQHD i częstotliwością odświeżania 60Hz. Cała konstrukcja ma ważyć 1.6 kg, ale faktycznie nie będzie brakowało jej wydajności.

Wnętrze obudowy skrywać ma bowiem ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 7 4800HS, do 32 GB pamięci RAM (DDR4 3200MHz) oraz dysk SSD o maksymalnej pojemności 1 TB i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2060. Spodziewać należy się przy tym preinstalowanego systemu Windows 10 w wariancie Home lub Pro.

Wbudowana bateria ma wystarczać na nawet 10 godzin pracy, producent zapewnia też, iż nie zapomniał o efektywnym chłodzeniu. Poza kompletem niezbędnych złączy użytkownicy laptopa otrzymają możliwość skorzystania z łączności bezprzewodowej WiFi 6 (802.11ax) oraz Bluetooth 5.0.

Asus ROG Zephyrus G14 ma wyróżniać się także designem

Asus ROG Zephyrus G14 to pierwszy laptop z linii ROG z zawiasem ErgoLift, który umożliwia ustawienie klawiatury względem ekranu pod odpowiednim kątem. Jak przystało na sprzęt dedykowany graczom, klawiatura jest podświetlana. W przycisku zasilania ukryty został czytnik linii papilarnych.

Na pierwszy rzut oka w oko wpada jednak (opcjonalny) panel AniMe Matrix pokrywający część pokrywy. Zawiera on ponad tysiąc miniaturowych diod LED, na których prezentowane będą grafiki, animacje i inne efekty. Do wyboru przygotowane zostaną dwie wersje kolorystyczne obudowy - Moonlight White i Eclipse Gray.

Tajemnicą owiane pozostają ceny Asus ROG Zephyrus G14

Niestety producent nie ujawnił, kiedy dokładnie wprowadzi Asus ROG Zephyrus G14 do sprzedaży. Nie zdradził również, z jakiego poziomu wystartują ceny laptopa. Tanio raczej nie będzie.

