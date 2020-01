Komputery Jak wybrać laptopa do gier? Poradnik 2020-01-10 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Laptopy do gier cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Czym kierować się przy wyborze odpowiedniego modelu? W naszym poradniku znajdziesz informacje o najważniejszych cechach dobrego laptopa dla graczy.

Jeszcze kilka - kilkanaście lat temu nikt nie pomyślałby o graniu na laptopie. Technologia poszła jednak do przodu i obecnie laptopy do gier nie są niczym nadzwyczajnym. Mało tego! Takie konstrukcje dorównują możliwościami komputerom stacjonarnym i coraz częściej są wybierane jako ich alternatywa.

No właśnie, na rynku dostępna jest cała gama laptopów do gier z różnych segmentów cenowych, więc mniej doświadczeni klienci mogą mieć problem z wyborem odpowiedniego modelu. Przygotowaliśmy zatem poradnik, w którym podpowiadamy, jakie są najważniejsze cechy gamingowych laptopów, czym kuszą nas producenci i na co zwracać uwagę przy zakupie takiego sprzętu.

Przede wszystkim wydajne podzespoły

Laptop do grania nie obejdzie się bez wydajnych podzespołów, zwłaszcza jeżeli mamy zamiar grać w najnowsze, najciekawsze i zwykle najbardziej wymagające tytuły. Dobry procesor i karta graficzna pozwolą na uzyskanie lepszej płynności animacji, a szybki dysk SSD będzie mieć wpływ na komfort rozrywki i szybkość ładowania poziomów. Warto zatem zajrzeć w specyfikację i prześledzić kilka najistotniejszych parametrów.

Procesor - najważniejszy element laptopa

Podobnie jak w komputerach stacjonarnych, procesor to jeden z najważniejszych elementów specyfikacji. Jeżeli macie w planach zakup modelu do grania, warto rozejrzeć się za wydajniejszymi jednostkami, które nie będą ograniczać potencjału innych podzespołów. Tym bardziej, że konstrukcje laptopów zwykle nie przewidują możliwości modernizacji CPU.

W przypadku tańszych modeli w zupełności wystarczy 4-rdzeniowy model Intel Core i5 lub AMD Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, ale przy większych wymaganiach (i budżecie) warto zainteresować się 6-rdzeniowym Core i7/Ryzen 5 lub nawet 8-rdzeniowym Core i9/Ryzen 7. Koniecznie musi być to standardowy model - z dopiskiem H (niskonapięciowe jednostki - z dopiskiem U odpadają, bo nie nadają się do laptopów typowo do grania).

Wydajniejszy, 6- lub 8-rdzeniowy procesor sprawdzi się też w laptopach do bardziej ambitnych zastosowań, takich jak obróbka grafiki czy renderowanie filmów – większa moc obliczeniowa przełoży się tutaj na przyspieszenie wykonywania operacji. Jest to więc istotna kwestia dla tych osób, które oprócz grania zajmują się tworzeniem treści np. na YouTube'a czy profesjonalnie w celach zarobkowych.

Wydajna karta graficzna to podstawa

Laptop do grania nie obejdzie się też bez wydajnej karty graficznej – to od niej zależy płynność wyświetlanej animacji, a nawet możliwość aktywacji dodatkowych efektów graficznych. Topowe układy oferują wydajność zbliżoną do desktopowych odpowiedników. W odróżnieniu od „stacjonarek”, w przeważającej większości laptopów do gier nie przewidziano opcji późniejszej modernizacji sprzętu. Warto więc odpowiednio przemyśleć zakup.

Na jaki model się zdecydować? Do starszych i mniej wymagających gier oraz e-Sportowych tytułów typu CS:GO, Fortnite czy League of Legends w zupełności wystarczy podstawowy model (np. GeForce GTX 1650/GTX 1660 Ti lub Radeon RX 5500). Jeżeli jednak szykujecie się na najbardziej wymagające hity i dodatkowo oczekujecie lepszej płynności animacji (bo np. wybierzecie laptop z szybszym ekranem - o tym za chwilę) niezbędne okaże się wybranie modelu z wyższej półki – np. GeForce RTX 2060, RTX 2070 lub nawet RTX 2080 z generacji Turing (już ze sprzętową obsługą techniki Ray-tracing). Z oferty AMD warto zastanowić się nad modelami Radeon RX 5600M i RX 5700M należącymi do rodziny Navi.

Warto dodać, że Nvidia oferuje specjalne warianty swoich kart graficznych Max-Q – są to energooszczędne modele, które oferują ciut słabsze osiągi, ale mogą być stosowane w mniejszych i cieńszych laptopach. Jeżeli zależy Wam na mobilności, dobrym pomysłem będzie wybór właśnie takiej wersji. Informacje o zastosowanej wersji znajdziecie w specyfikacji sprzętu.

Ile pamięci RAM w laptopie do gier?

Pamięć RAM to kolejny element specyfikacji, na który warto zwrócić uwagę. Zalecenia dotyczące pamięci operacyjnej w laptopie znajdziecie w naszym poradniku „Ile RAMu w laptopie jest potrzebne?”

W przypadku gamingowych wersji zasada jest prosta - dla tańszych, podstawowych modeli powinno wystarczyć 8 GB, ale w mocniejszych, high-endowych konstrukcjach warto zdecydować się na 16 GB lub nawet 32 GB, zwłaszcza jeżeli sprzęt będzie służył również do pracy np. nad grafiką, filmami lub projektami 3D.

Pojemność pamięci to nie wszystko. Koniecznie musi być to konfiguracja dwukanałowa (dwa moduły), która nie będzie ograniczać potencjału innych podzespołów. Jeżeli zależy nam na maksymalnej wydajności, warto zainteresować się też taktowaniem modułów – kości 2800 lub 3000 MHz pozwolą uzyskać lepsze osiągi od podstawowych 2400 czy 2666 MHz, ale są stosowane tylko w najlepszych (i najdroższych) modelach.

Dysk SSD przyspieszy ładowanie gier

Nowoczesny laptop nie może się obejść bez SSD, zwłaszcza teraz, gdy takie dyski mocno potaniały. Nie inaczej jest w przypadku modeli do grania – półprzewodnikowy nośnik przełoży się na szybsze uruchamianie sprzętu, lepszy komfort pracy z systemem oraz krótsze ładowanie poziomów.

W większości przypadków wystarczy standardowy SSD pod SATA. Jeżeli jednak laptop będzie służył też do profesjonalnych zadań, warto zdecydować się na szybszy nośnik korzystający z interfejsu PCI-Express. Zainteresowanych modernizacją sprzętu odsyłamy do naszych zestawień polecanych modeli 2,5 cala oraz nowoczesnych M.2.

Jeżeli wymagacie większej przestrzeni na pliki, ale nie możecie wyłożyć kasy na konfigurację z pojemnym SSD, dobrym pomysłem będzie wybranie konstrukcji z dwoma dyskami – szybkim, niedużym SSD (np. 240 GB) pod system i najważniejsze gry/aplikacje oraz HDD (np. 1 TB), który posłuży jako dodatkowy magazyn danych.

Chłodzenie ma istotny wpływ na wydajność sprzętu

Mocne podzespoły to nie wszystko, bo konieczne jest jeszcze zapewnienie im odpowiedniego chłodzenia. W innym przypadku części mogą się przegrzewać, wpadać w tzw. throttling i obniżać swoją wydajność. Zasada ta ma wyjątkowe znaczenie w przypadku laptopów do gier, gdzie są stosowane wydajne i mocno nagrzewające się elementy, a producenci mają tendencję do przedkładania wyglądu ponad funkcjonalność.

Przy wyborze odpowiedniego laptopa należy zwrócić uwagę na zastosowane chłodzenie i obudowę, zwłaszcza jeżeli chodzi o możliwość zasysania chłodnego i odprowadzania nagrzewanego powietrza. Istotna jest też kwestia dostępu do podzespołów i późniejszej konserwacji sprzętu. Czasami bez kontaktu z laptopem trudno ocenić jego konstrukcję, więc pomocne będą tutaj testy i recenzje znalezione w sieci.

Warto dodać, że w dołączanym oprogramowaniu często pojawiają się opcje zarządzania sprzętem, również jeżeli chodzi o działanie chłodzenia - nowoczesne modele oferują możliwość wyboru jednego z kilku profili (np. cichego, standardowego i wydajnego), co pozwoli uzyskać odpowiedni kompromis między wydajnością chłodzenia a jego kulturą pracy. Szczegóły na temat oprogramowania i profili ustawień zwykle znajdziemy na stronie producenta.

Szybka matryca szybką drogą do wygranej

Tak jak komputer do gier nie może się obyć bez dobrego monitora, tak gamingowy laptop nie obejdzie się bez dobrego ekranu. Gracze przede wszystkim powinni zwrócić uwagę na wysoką częstotliwość odświeżania (np. 120, 144 lub nawet 240 Hz) i niski czas reakcji (np. 3 ms). Dodatkowym atutem będzie obsługa technologii Nvidia G-Sync lub AMD FreeSync, która zapobiega zacinaniu i rozrywaniu animacji. Szybszy ekran szczególnie powinni docenić miłośnicy dynamicznych gier akcji, gdzie będzie on przekładać się na lepsze wrażenia z rozrywki i przewagę nad przeciwnikami.

Jeżeli decydujemy się na konstrukcję z szybszym ekranem, warto pamiętać, że potencjał takiej matrycy można wykorzystać dopiero przy zapewnieniu odpowiedniej wydajności sprzętu (płynność wyświetlanej animacji powinna stać co najmniej na poziomie maksymalnej częstotliwości odświeżania ekranu). Przy najbardziej wymagających tytułach i wysokiej częstotliwości odświeżania, konieczne będzie wybranie wydajniejszej (i droższej) konfiguracji.

Jeżeli laptop będzie służył również do profesjonalnych zastosowań związanych z grafiką, warto zwrócić uwagę też na typ zastosowanego panelu i jego parametry – kąty widzenia, kontrast czy odwzorowanie barw. Najbardziej odpowiednim wyborem wydaje się więc matrycą typu IPS, która cechuje się bardzo dobrymi właściwościami. Na rynku pojawiają się też konstrukcje z ekranami OLED, ale są to raczej droższe sprzęty.

Zwróć uwagę na komfort korzystania z laptopa

Komfort korzystania z laptopa to jedna z tych cech, która często jest bagatelizowana przy wyborze sprzętu. Niesłusznie, bo może mieć istotny wpływ na wrażenia z rozgrywki (szczególnie przy dłuższych sesjach spędzonych w ulubionej grze). Niestety, specyfikacja techniczna nie ujawni nam tutaj wszystkich aspektów, więc dobrze tutaj posiłkować się recenzjami lub „pomacać” konkretny model w sklepie.

Na co zwrócić uwagę? W przypadku modeli do grania na pewno jest to klawiatura – ważny jest skok klawiszy, ułożenie przycisków i podświetlenie (również jeżeli chodzi o jego spersonalizowanie). Dodatkowo, niektóre modele oferują lepsze, mechaniczne przełączniki, ale póki co jest to rozwiązanie zarezerwowane dla najlepszych i najdroższych konfiguracji.

Na komfort korzystania ze sprzętu wpływ mają również złącza. Niezbędne będzie kilka portów USB 3.0, złącze audio, wyjście HDMI, a przy nowoczesnych akcesoriach przyda się też USB typ C. Dla osób intensywnie korzystających z aparatu, miłym dodatkiem na pewno będzie też czytnik kart pamięci. Co jeszcze? Tutaj dużo zależy od Waszych wymagań i wykorzystywanych urządzeń peryferyjnych.

Jeżeli chodzi o łączność, zwykle otrzymujemy standard – Wi-Fi w standardzie 5 (802.11ac) i Bluetooth 4.2. Czasami można spotkać nowsze Wi-Fi 6 (802.11ax), ale do wykorzystania jego potencjału konieczny jest nowoczesny ruter, więc na upowszechnienie tego rozwiązania będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Standardowe modele oferują też złącze sieciowe RJ45, ale w cieńszych konstrukcjach producenci coraz częściej z niego rezygnują (pozostaje więc łączność bezprzewodowa).

Podsumowanie - co i za ile

Wybór laptopa do grania wcale nie musi być trudny, ale trzeba go odpowiednio przemyśleć. Polecamy zwrócić uwagę na kilka podstawowych cech: zastosowane podzespoły, chłodzenie, ekran, a także komfort użytkowania sprzętu.

Przykładowa konfiguracja Do 3000 złotych Do 6000 złotych Do 10 000 złotych Model Lenovo Ideapad 330-15ICH ASUS TUF Gaming FX505DU ASUS ROG Zephyrus S GX502GV Ekran 15,6 cala - TN Full HD 60 Hz 15,6 cala - IPS Full HD 120 Hz 15,6 cala - IPS Full HD 144 Hz 3 ms (G-Sync) Klawiatura Wyspowa Wyspowa, podświetlenie LED Wyspowa, podświetlenie RGB LED Procesor Intel Core i5-8300H (4 rdzenie/8 wątków) AMD Ryzen 7 3750H (4 rdzenie/8 wątków) Intel Core i7-9750H (6 rdzeni/12 wątków) Pamięć RAM 8 GB DDR4-2400 16 GB DDR4-2400 16 GB DDR4-2666 Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1050 Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Nvidia GeForce RTX 2060 Dysk SSD PCIe 256 GB SSD PCIe 512 GB SSD PCIe 512 GB Złącza » 2x USB 3.0

» 1x USB typ C

» 1x HDMI

» 1x RJ45

» audio

» czytnik kart SD » 2x USB 3.0

» 1x USB 2.0

» 1x HDMI

» 1x RJ45

» audio » 3x USB 3.0

» 1x USB typ C

» 1x HDMI

» 1x RJ45

» 2x audio Sieć » Gigabit LAN

» Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

» Bluetooth 4.2 » Gigabit LAN

» Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

» Bluetooth 5.0 » Gigabit LAN

» Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

» Bluetooth 5.0 Bateria 30 Wh (Li-Ion) 48 Wh (Li-Ion) 76 Wh (Li-Pol) System operacyjny Windows 10 Windows 10 Windows 10 Wymiary 378 x 260 x 22,9 mm 360 x 262 x 26 mm 360 x 250 x 19 mm Waga 2,2 kg 2,2 kg 2,0 kg Cena 2849 złotych 4799 złotych 8999 złotych

Podstawowy model można kupić już za 3000 – 3500 złotych. Wprawdzie nie będzie to sprzęt z górnej póki, ale pozwoli na odpalenie nowszych gier w rozdzielczości Full HD przy średnich ustawieniach. Starsze i mniej wymagające tytuły powinny „chodzić” na wysokich detalach.

Za lepsze modele trzeba wydać około 5000 – 7000 złotych. Taka konfiguracja bez problemu poradzi sobie z najnowszymi tytułami w jakości Full HD. Sprzęt sprawdzi się też przy bardziej profesjonalnych zastosowaniach, jak tworzenie filmów czy edycja grafiki.

Powyżej 10 000 złotych kupicie topowy sprzęt, który zawstydzi niejedną „stacjonarkę” (i to przy kompaktowych rozmiarach, więc nie będzie problemu, by wziąć go ze sobą w podróż). Laptop udźwignie najnowsze tytuły, nawet przy aktywnych wodotryskach typu Ray-Tracing. Niestraszne będą mu też profesjonalne zastosowania.

