Baldur's Gate 3, zapewne ku uciesze wielu graczy, powoli zaczyna wychodzić z cienia. Wreszcie możemy rzucić okiem na konkretniejsze materiały z gry.

Zwiastun i gameplay z Baldur's Gate 3

Przedstawiciele Larian Studios nie kryli się z tym, iż planują wizytę na PAX East 2020 i pierwszą prezentację gry. Do tej pory ograniczali się do niezbyt szczegółowych informacji czy kuszącego, ale tak naprawdę niewiel mówiącego zwiastuna. Gracze spragnieni czegoś konkretniejszego wreszcie to coś otrzymali.

PAX East 2020 przyniósł nie tylko nowy zwiastun doskonale wprowadzający w klimat gry, ale również zapis z obszernej prezentacji rozgrywki. Dzięki temu ostatniemu można przyjrzeć się, jak na ten moment Baldur's Gate 3 wygląda od strony wizualnej, ale też zapoznać się z najważniejszymi elementami zabawy. Czy ta przypadnie do gustu nie tylko fanom serii, ale też szerzej - miłośnikom gatunku RPG? Oceniajcie sami.

Premiera Baldur's Gate 3 tylko na PC

Graczom preferującym konsole, którym podobają się zapowiedzi Baldur's Gate 3 zapewne szybko przychodzi na myśl pewne pytanie. Czy gra pojawi się również na Xbox One i PlayStation 4? W wywiadzie udzielonym redakcji Eurogamer, odpowiedzi udzielił David Walgrave ze studia Larian Studios. Nie daje ona wielkich nadziei na to, że Baldur's Gate 3 zawita na konsole obecnej generacji. Głównym powodem mają być ograniczone moce obliczeniowe tych platform.

„Nie sądzę, żeby konsole obecnej generacji byłyby w stanie go uruchomić. Wprowadziliśmy wiele ulepszeń technicznych i aktualizacji do naszego silnika. Nie wiem, czy byłby w stanie działać na tych platformach.”

A kiedy spodziewać się premiery na PC (oraz Google Stadia)? Tego wciąż nie wiemy. Twórcy pozostają przy stwierdzeniach, iż Baldur’s Gate 3 w tym roku zostanie udostępniony w Steam Early Access.

