Doniesienia mówią o osobnej wersji trybu dostępnej za darmo dla wszystkich - Activision spróbuje jednak przekonać nas do zakupu całej gry.

Choć moda na gry battle royale przygasła nieco w ciągu ostatniego roku, najwięksi przedstawiciele tego gatunku, jak Fortnite, nie tracą na popularności. Activision, które spóźniło się nieco na największy bum tego gatunku, nie zamierza jednak pozwolić mu umrzeć, o czym najlepiej świadczy informacja, że wspomniany tryb rozgrywki może trafić do Call of Duty: Modern Warfare już w marcu.

Tryb Warzone w Call of Duty: Modern Warfare jest już testowany przez graczy?

Doniesienia dotyczące nowego trybu powiązane są z faktem, że Activision zaprosiło grupę amerykańskich streamerów związanych z marką do nagrania rozgrywki przed oficjalnym ogłoszeniem gry, które powinno nastąpić już w tym tygodniu. Tryb oznaczony w menu gry jako nazywać ma się Warzone, a jego pojawienie się sugerował już zwiastun drugiego sezonu rozgrywki, który możecie zobaczyć poniżej.

Istnienie trybu battle royale w Call of Duty: Modern Warfare podejrzewano już od dłuższego czasu - poza zwiastunem, w ostatnim czasie informacje na jego temat pojawiały się w przeciekach dotyczących gry, a specjaliści od wynajdywania błędów znaleźli nawet sposób, by dostać się na pokazywaną w zwiastunie mapę, wiemy więc, że istnieje już ona wewnątrz produkcji.

Battle Royale w Call of Duty: Modern Warfare za darmo?

Drugą ciekawą informacją na temat nadchodzącego trybu battle royale jest ta sugerująca, że będziemy mogli pograć w niego za darmo, nawet nie posiadając Call of Duty: Modern Warfare. Activision chce ponoć wypuścić darmową wersję rozgrywki z opcją "ulepszenia" do płatnej wersji gry. Zważywszy na fakt, że Warzone będzie między zawierało między innymi skórki, które można odblokować w obecnej przepustce sezonowej, istnieje szansa, że wielu miłośników personalizacji postaci da się skusić, by zakupić pełną grę.

