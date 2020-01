Seria Straight Power 11 Platinum cechuje się wyższą sprawnością, jednocześnie zachowując główne atuty zwykłej serii Straight Power 11. Sprzedaż zasilaczy ruszy w najbliższych tygodniach.

Zasilacze be quiet! Straight Power 11 to udane konstrukcje, które cechują się dobrą jakością wykonania i wysoką sprawnością energetyczną. Po dwóch latach od wydania jednostek, producent zaprezentował ulepszone wersje - Straight Power 11 Platinum.

be quiet! ulepsza zasilacza Straight Power 11

Seria Straight Power 11 Platinum obejmuje modele o mocy 550 W, 650 W, 750 W, 850 W, 1000 W i 1200 W. Nowe jednostki przede wszystkim cechują się wyższą sprawnością energetyczną – zamiast 80 PLUS Gold (do 93%), przyznano im certyfikat 80 PLUS Platinum (do 94,1%).

Nie bez znaczenia jest też wysoka jakość wykonania (grafiki producenta sugerują, że jest to ta sama platforma, co w zwykłych modelach Straight Power 11). Zasilacze korzystają z japońskich kondensatorów oraz topologii DC-DC, wzbogaconej o rezonansowy kontroler (LLC) z synchronicznym prostownikiem (SR).

Producent chwali się również innowacyjną konstrukcją bez przewodów po stronie wtórnej – rozwiązanie to pozwala zoptymalizować przepływ powietrza, zmniejszyć ilość zakłóceń sygnału i zwiększyć żywotności komponentów.

Podobnie jak w poprzedniej serii, do chłodzenia elektroniki wykorzystano 135-milimetrowy wentylator Silent Wings 3 z łożyskiem FDB z miedzianym rdzeniem oraz 6-polowy silnik ograniczający wibracje. Jednostki cechują się całkowicie modularnym okablowaniem, dzięki czemu użytkownik może wybrać pasującą mu konfigurację i podpiąć tylko używane wiązki (co przyczyni się do lepszej cyrkulacji powietrza w obudowie).

be quiet! Straight Power 11 Platinum - specyfikacja i dostępność

moc: 550 W, 650 W, 750 W, 850 W, 1000 W, 1200 W

sprawność energetyczna: 80 PLUS Platinum

wentylator: Silent Wings 3 135 mm

okablowanie: w pełni modularne

zabezpieczenia: OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP

dostępne wtyczki: ATX12V 20+4-pin EPS12V 4+4-pin EPS12V 8-pin 2x/4x/6x PCIe 6+2 pin 9x/11x SATA 3x/4x MOLEX FDD



Zasilacze Straight Power 11 Platinum trafią do sprzedaży w najbliższych tygodniach, ale będą o kilkanaście euro droższe od zwykłych Straight Power 11 – sugerowane ceny to odpowiednio:

Straight Power 11 Platinum 550 W – 125 euro

Straight Power 11 Platinum 650 W – 139 euro

Straight Power 11 Platinum 750 W – 155 euro

Straight Power 11 Platinum 850 W – 179 euro

Straight Power 11 Platinum 1000 W – 215 euro

Straight Power 11 Platinum 1200 W – 239 euro

Podobnie jak w zwykłych modelach Straight Power 11, producent udziela na sprzęt 5-letniej gwarancji. Jeżeli oczekujecie czegoś lepszego, będziecie musieli poczekać na rynkową premierę modeli Dark Power Pro 12.

Źródło: be quiet!

Warto również zobaczyć: