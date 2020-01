Zasilacze Cooler Master idzie w zasilacze - producent zaprezentował trzy nowe serie 2020-01-10 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Nowe modele nadadzą się do bardzo różnych komputerów - począwszy od miniaturowych modeli, przez ekonomiczne zestawy, a skończywszy na zestawach z najwydajniejszymi procesorami Intel i AMD.

W las Vegas trwają targi Consumer Electronics Show, na których nie brakuje nowinek ze świata sprzętu komputerowego. Firma Cooler Master przywiozła ze sobą trzy nowe serie zasilaczy.

Cooler Master SFX Gold – mocne zasilacze dla miniaturowych komputerów

Seria SFX Gold została zaprojektowana z myślą o miniaturowych komputerach, gdzie nie zmieści się standardowa konstrukcja typu ATX. Jednostki cechują się wysoką sprawnością energetyczną (80 PLUS Gold) i w pełni modularnym okablowaniem. Do chłodzenia zasilaczy wykorzystano 80-milimetrowy wentylator.

Na rynku pojawią się modele o mocy 550 W , 650 W, 750 W i 850 W. Producent jest przy tym bardzo pewny swojego nowego produktu, udzielając aż 10-letniej gwarancji.

Ekonomiczne zasilacze Cooler Master V Bronze

Modele V Bronze, jak sama nazwa wskazuje, mogą pochwalić się certyfikatem 80 PLUS Bronze (oznacza to, że ich sprawność energetyczna przekracza 85% przy normalnych warunkach pracy). Do chłodzenia elektroniki wykorzystano 120-milimetrowy wentylator z łożyskiem FDB, który wyróżnia się cichym trybem pracy – przy obciążeniu nieprzekraczającym 40% mocy, działa one w pełni pasywnie i nie generują żadnego hałasu.

Seria V Bronze obejmuje modele o mocy 550 W, 650 W i 750 W. Producent udziela na zasilacze 5-letniej gwarancji.

Usprawnione zasilacze Cooler Master V Gold

Na koniec usprawniona seria Cooler Master V Gold (Version 2) z certyfikatem sprawności 80 PLUS Gold. W nowych modelach producent udostępnił dwa złącza EPS, dzięki czemu obsługują one platformy z topowymi procesorami Intel i AMD.

Seria V Gold Version 2 skupia modele o mocy 550 W, 650 W, 750 W i 850 W. Na rynku pojawią się także białe wersje, które docenią osoby składające komputer w białej kolorystyce.

