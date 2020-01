Filmy / seriale / VOD Drakula, Ciche miejsce 2, Dolittle. Jaki serial, jaki film - zobacz zwiastuny z ostatnich 7 dni 2020-01-04 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Claes Bang jako Drakula i Robert Downey Jr jako doktor Dolittle. Tych panów zobaczycie na dwóch spośród pięciu zwiastunów, jakie wybraliśmy dla was w tym tygodniu.

Sobota to dzień, w którym prezentujemy wam filmy i seriale do obejrzenia od razu albo też do wpisania na listę „do śledzenia”. Wszystkie je łączy jedno – w ciągu ostatnich siedmiu dni doczekały się nowych zwiastunów. Już teraz zapraszamy was na przegląd…

Jaki serial, jaki film? Nowe zwiastuny z przełomu 2019/2020:

Drakula – klasyczna powieść Brama Stokera według wizji twórców Sherlocka

Hunters – Al Pacino na czele grupy łowców nazistów z drugiej połowy lat 80. XX wieku

Ciche miejsce 2 – druga część jednego z najbardziej intrygujących horrorów ostatnich lat

Dolittle – Robert Downey Jr jako ekscentryczny weterynarz w pełnym humoru filmie

Małgosia i Jaś – przerażająca wersja znanej historii w konwencji horroru

Drakula – najnowszy zwiastun serialu

Wszyscy chyba znamy historię tego wampirzego hrabiego. Czy aby na pewno? Po tym, jak na warsztat wzięli ją twórcy genialnego Sherlocka, może się okazać, że wcale nie. Już teraz zresztą możecie przekonać się o tym sami, oglądając serial Drakula na Netflix. Na pierwszy sezon składają się trzy 90-minutowe odcinki, koncentrujące się nie tylko na zbrodniach, ale też wnętrzu żądnego krwi drapieżcy. Na zachętę – świeżutki zwiastun:

Hunters – najnowszy zwiastun serialu

Na premierę serialu Hunters poczekamy natomiast do 21 lutego. Tego dnia w katalogu Amazon Prime Video zadebiutuje ta opowieść o łowcach nazistów, którzy pod koniec lat 70. ubiegłego stulecia walczą o to, by w USA nie doszło do powstania Czwartej Rzeszy. W roli przywódcy – niezawodny Al Pacino.

Pierwszy sezon serialu to 10 odcinków, w których oprócz Ala Pacino zobaczymy również takich aktorów jak Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor czy Kate Mulvany.

Ciche miejsce 2 – najnowszy zwiastun filmu

Gdy wydawało się, że w tematyce horrorów wszystko już zostało powiedziane, na ekrany kin weszło Ciche miejsce. Prawie równo dwa lata później – 20 marca 2020 roku – na dużych ekranach zadebiutuje druga część opowieści Johna Krasinskiego, będąca bezpośrednią kontynuacją. Zobaczcie tylko ten zwiastun…

Dolittle – najnowszy zwiastun filmu

Wiele historii doczekało się w ostatnim czasie nowych wersji, a kolejną z nich będzie Dolittle o ekscentrycznym weterynarzu, któremu bez trudu przychodzi przyjaźnienie się ze zwierzętami. W tytułowej roli wystąpi rewelacyjny Robert Downey Jr, chcący najwyraźniej odpocząć sobie troszkę od roli Iron Mana. O tym, jak to wyszło, przekonamy się już 17 stycznia, kiedy to film trafi do kin.

Małgosia i Jaś – najnowszy zwiastun filmu

Dzisiejszy odcinek zamyka film Małgosia i Jaś. Nie spodziewajcie się jednak familijnej baśni (choć tytuł nie jest oczywiście przypadkowy) – nowe dzieło Oza Perkinsa to rasowy horror. Jego kinowa premiera odbędzie się 31 stycznia 2020 roku, a to już zwiastun:

Bez wątpienia Drakula i Ciche miejsce 2 to produkcje, obok których trudno przejść obojętnie. A który z tych pięciu zwiastunów wam najbardziej przypadł do gustu? Dajcie znać w sondzie i w komentarzach!

