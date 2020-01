Wiedźmin od Netflix to jeden z największych serialowych hitów. Zastawialiście się kiedyś, jak mógłby wyglądać gdyby powstał w latach 90?

Już nie musicie. Pojawił się bowiem materiał, który prezentuje czołówkę serialu Wiedźmin od Netflix w stylu filmów z lat 90. Korzystający z kaset VHS i pamiętający filmy z tamtego okresu zapewne dostrzegą tu znane elementy. Materiał przygotowano naprawdę starannie, nie zabrakło cieszącej sie ogromną popularnością piosenki Toss a coin to your Witcher, ale również ją przerobiono tak, aby pasowała do całości.

Wracając do naszych czasów, zgodnie z zapowiedziami lada chwila rozpoczną się prace nad drugim sezonem serialu, który został potwierdzony jeszcze w listopadzie. Urlop kończy Lauren S. Hissrich, czyli showrunnerka serialu. Wkrótce do kręcenia nowych ujęć powinna być zatem gotowa cała ekipa. Wszystko idzie zgodnie z planami, ponieważ prace miały wystartować na początku tego roku.

Leaving my family in Los Angeles continues to be the hardest thing I do. But here I am. Doing it again, with all their love and support to back me up.



Onto #TheWitcher S2!