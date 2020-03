Huawei P40 Lite jest smartfonem, który może wkrótce zagościć w kieszeniach wielu Polaków – są powody, dla których warto się nim zainteresować, a im prędzej zdecydujemy się na jego zakup, tym lepiej zrobimy…

Specyfikacja jest konkretna – Huawei P40 Lite to dobry smartfon dla „Kowalskiego”

To nie jest flagowiec i nigdy nie miał nim być. Patrząc na jego specyfikację śmiało można jednak stwierdzić, że w codziennych zastosowaniach będzie działać bez zarzutu. Huawei P40 Lite to niedrogi i (jak wszystko na to wskazuje) dobry smartfon dla „Kowalskiego”. Poniżej znajdziecie kilka powodów, które mogą was przekonać do tego, by się nim zainteresować.

Powód 1: wyświetlacz w sam raz do Netfliksa

Przekątna 6,4 cala, rozdzielczość Full HD+ i panel IPS – tak prezentuje się wyświetlacz smartfona Huawei P40 Lite. Powinien więc bardzo dobrze sprawdzić się podczas oglądania filmów i seriali na Netflix w każdym miejscu i o każdej porze. To też wystarczająco dobry wyświetlacz do pisania maili, zarządzania notatkami, przeglądania Internetu czy korzystania z najróżniejszych aplikacji. Równocześnie – dzięki smukłym ramkom – telefon nie jest szczególnie duży i z powodzeniem zmieści się w dłoni.

Powód 2: szybki procesor i (wystarczająco) dużo RAM-u

Na nic byłby jednak dobry ekran, gdyby wszystko się zacinało. Raczej nie trzeba się o to obawiać, gdy sercem smartfona jest ośmiordzeniowy procesor Kirin 810, któremu towarzyszy 6 GB pamięci RAM. To zestaw, którego Android 10 ani uruchomione aplikacje nie zajadą tak łatwo.

Powód 3: długi czas pracy i szybkie ładowanie

Całkiem pojemny akumulator jest kolejnym atutem tego smartfona. Konkretnie ma on pojemność 4200 mAh, więc nie będzie trzeba obawiać się, że energia wyczerpie się w najmniej odpowiednim momencie dnia. A nawet jeśli będzie blisko, szybkie ładowanie (40 W) ułatwi jej uzupełnienie – poziom 75% osiągniemy w zaledwie pół godziny.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Powód 4: co cztery aparaty, to nie jeden

Zachęcająco brzmi też bez wątpienia poczwórny aparat główny. Składają się na niego następujące elementy: 48 Mpix f/1.8 + 8 Mpix f/2.4 + 2 Mpix f/2.4 + 2 Mpix f/2.4. Powinien poradzić sobie w każdych warunkach, a że Huawei dorzuca do tego oparte na sztucznej inteligencji zaplecze, to już w ogóle nie trzeba się o nic martwić. Kamera z przodu natomiast została wyposażona w rozwiązanie zapewniające wysokiej jakości selfie po zmroku.

I wreszcie…

Powód 5: (w przedsprzedaży) cena może się podobać, a do tego jeszcze dostaniesz prezent

Powiedzmy to sobie wprost: sugerowana cena smartfona (1599 zł) jest średnio atrakcyjna. Ale w (trwającej do 25 marca) przedsprzedaży Huawei P40 Lite kosztuje tylko 999 złotych, a w segmencie do tysiaka dla wielu z was może okazać się bezkonkurencyjny.

Mało tego, jeśli na przykład zdecydujecie się na zakup w Empiku, to za symboliczną złotówkę otrzymacie jeszcze opaskę Huawei Band 4 Pro (normalnie kosztującą trzy stówki). To świetny kompan monitorujący aktywność i pomagający w kontrolowaniu napływających powiadomień, ale też w zarządzaniu czasem.

Źródło: Empik, informacja własna

Czytaj dalej o smartfonach Huawei: