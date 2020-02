Przyszło nam żyć w czasach, w których większość osób ciągle za czymś goni. A gdy wreszcie pojawia się chwila wolnego, często spędza się ją w cyfrowym świecie, z którego dobrze byłoby czasem się wylogować. I właśnie w tym pomagać ma Connected Underwear.

Connected Underwear. Inteligentna bielizna i smartfon dadzą znać, aby zająć się partnerką/partnerem

Przybliżając to w największym skrócie, Connected Underwear jest pakietem zawierającym bieliznę i dwa chipy oraz krótką instrukcję. W tej ostatniej można znaleźć kod QR, który po zeskanowaniu pozwoli szybko pobrać dedykowaną całości aplikację mobilną (na Google Android i Apple iOS). Później wystarczy sparować chipy ze smartfonami i umieścić je (chipy) w bieliźnie. Po zbliżeniu się do partnerki/partnera zajętego smartfonem aplikacja wyświetli odpowiedni komunikat i zachęci do odłożenia urządzenia. Dalszy przebieg wydarzeń pozostawiamy Waszej wyobraźni.

Connected Underwear to część szeroko zakrojonej kampanii społecznej

Powyższy zestaw został wyceniony na 25 euro. Dostępne są oczywiście różne rozmiary bielizny, więcej o Connected Underwear możecie dowiedzieć się na oficjalnej stronie kampanii.

No właśnie, kampanii. W pierwszej chwili można się z powyższego rozwiązania pośmiać, ale Connected Underwear to część kampanii Deutsche Telekom, która prowadzona będzie w sześciu krajach (jak się już domyślacie, także w Polsce). Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem poświęcania wolnego czasu smartfnom, a nie osobom, z którymi żyje się pod jednym dachem.

Często pojawiają się statystyki pokazujące, że nawet przed snem wiele osób sięga po smartfona. Z drugiej strony nie jest tajemnicą, że poświęcanie uwagi osobie, z którą jest się w bliskiej relacji mocno tę relację zacieśnia.

Można zatem nieco humorystycznie potraktować Connected Underwear, natomiast sama kampania wydaje się jak najbardziej słuszna. Nowe technologie powinny nam pomagać, ale nie nad nami dominować. Każdy sam może odpowiedzieć sobie zresztą na to, ile czasu spędza ze smartfonem, a ile z bliską osobą.

„Nie teraz, boli mnie głowa”. Może od smartfona? Prawie 40 % Polaków obawia się, że obecność nowych technologii może zrujnować ich życie intymne. Zobaczcie, jak wielu z nas częściej wybiera wieczór z telefonem, a nie z partnerem https://t.co/b8Ig0kxFeC pic.twitter.com/qcKGeAy0Pd Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl — T-Mobile Polska (@TMobilePolska) February 6, 2020

Źródło: T-Mobile Polska

Czytaj dalej o ciekawostkach: