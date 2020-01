Czarna Wdowa kontra Taskmaster - zobacz nowy zwiastun filmu Marvela

Nadszedł czas na wyjątkowe spotkanie w kinowym uniwersum Marvela. Drogi Czarnej Wdowy i Taskmastera przetną się w filmie, którego premiera odbędzie się już w maju.

Miesiąc po pierwszym zwiastunie filmu Czarna Wdowa studio Marvela postanowiło zaserwować nam świeżutki materiał spod znaku „Special Look”. Wreszcie (grana przez Scarlett Johansson) Czarna Wdowa konfrontuje się z wyjątkowym złoczyńcą – szkolonym najemnikiem znanym jako Taskmaster.

Na zwiastunie tego pierwszego filmu z IV fazy Marvel Cinematic Universe, jak i podczas seansu w kinie, będziemy mogli oglądać w sumie dwie Czarne Wdowy – Natashę Romanoff (w tej roli Scarlett Johansson) oraz jej „siostrę”, Yelenę Belovą (graną przez Florence Pugh). W obsadzie znajdują się również między innymi David Harbour (jako Alexi Shostakov), Rachel Weisz (jako Melina Vostokoff) oraz Robert Downey Jr. (jako Tony Stark).

Zobacz najnowszy zwiastun filmu Czarna Wdowa (Black Widow):

Jeżeli jesteś na bieżąco z MCU i coś ci nie pasuje, to już spieszymy z wyjaśnieniami. Otóż akcja Czarnej Wdowy toczy się między wydarzeniami z filmów Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów i Avengers: Wojna bez granic (odpowiednio z 2016 i 2018 roku).

Czarna Wdowa otworzy IV fazę MCU już w maju

Dokładnie 1 maja 2020 roku odbędzie się kinowa premiera filmu Czarna Wdowa – jednego z dwóch, jakie Marvel planuje na ten rok. Drugim jest The Eternals, a w tak zwanym międzyczasie doczekamy się jeszcze dwóch seriali na platformie Disney+. To: The Falcon and the Winter Soldier oraz WandaVision. Na który z tych tytułów czekasz najbardziej?

