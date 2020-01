Chociaż Wiedźmin od Netflix to od kilku tygodni chyba najgoręcej i najszerzej komentowany serial, twórcy wciąż starają się o dodatkowe smaczki. Jednocześnie chcą trafiać nie tylko do tych, którzy mają za sobą przygodę z pierwszym sezonem serialu, ale również do tych, którzy do tej pory nie zdecydowali się nim zainteresować. I zazwyczaj efekty są naprawdę dobre.

Tym razem przygotowana została interaktywna mapa wiedźmińskiego świata. Co najlepsze, można tu przyjrzeć się nie tylko poszczególnym regionom, ale również poznać najważniejsze wydarzenia rozgrywające się na przestrzeni lat. Z adnotacją, w którym z odcinków serialu można było je zobaczyć. Link do mapy (przygotowanej w kilku językach, w tym także w polskim) znajdziecie poniżej.

Timelines and monsters and battles and scriptures!

Ballads and bards and oh you get the picture. https://t.co/Sp6FsXubMv