Ptaki Nocy 2020-01-09

Ptaki Nocy to filmowa kontynuacja opowieści o Harley Quinn, rozpoczynająca się mniej więcej tam, gdzie zakończył się Legion Samobójców. Dużo szybkiej akcji i zwariowanego humoru to właśnie to, czego należy się po niej spodziewać.

Zemsta rzadko oczyszcza – jako psychiatra Harley Quinn wie o tym doskonale, ale… zupełnie nie przeszkadza jej to w opracowywaniu planu pokonania Romana Sionisa (znanego też jako Czarna Maska) – jednego z największych narcyzów wśród bandziorów z Gotham. W wyniku nieoczekiwanych zdarzeń łączy siły z Łowczynią, Czarnym Kanarkiem i Renne Montoyą, tworząc Ptaki Nocy.

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) – bo tak brzmi pełen tytuł tej zwariowanej produkcji w reżyserii Cathy Yan – to opowieść o zemście i o tym, co działo się po wydarzeniach z Legionu Samobójców. Sama (pod)tytułowa bohaterka przedstawi swoją wersję historii, która rozpoczyna się od zerwania z Jokerem. Zresztą co tu dużo mówić, oddajmy głos samej Harley…

Zobacz najnowszy zwiastun filmu Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn):

W roli Harley Quinn wystąpi oczywiście Margot Robbie, a ekipę Ptaków Nocy uzupełnią Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell i Rosie Perez. W roli Czarnej Maski zobaczymy zaś Ewana McGregora. Kinowa premiera filmu odbędzie się 7 lutego 2020 roku – zamierzacie się wybrać na seans czy raczej ten tytuł sobie odpuścicie (albo przynajmniej poczekacie aż zadebiutuje w którymś z serwisów VOD)?

Źródło: Warner Bros.

