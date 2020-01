Dwa filmy osadzone w świecie Marvela, Vin Diesel i Daniel Radcliffe w świetnie zapowiadających się produkcjach, wielki finał opowieści o BoJacku Horsemanie oraz dokument do testowania telewizora. Wiecie co to znaczy?

Witamy w kolejnym odcinku z cyklu, w którym przedstawiamy wam najciekawsze zwiastuny filmów i seriali z ostatnich siedmiu dni. Oto co przygotowaliśmy dla was w tym tygodniu…

Jaki serial? Cztery nowe zwiastuny do obejrzenia:

Jaki film? Cztery nowości do wpisania na listę:

Bloodshot – Vin Diesel w roli superżołnierza

Morbius – kolejny film poświęcony antybohaterowi z kart komiksów Marvela

Czarna wdowa – kilka chwil ze Scarlett Johansson

Guns Akimbo – Harry Potter z pistoletami przybitymi do dłoni

Westworld: sezon 3 – najnowszy zwiastun serialu

Już 16 marca powróci jeden z najlepszych seriali HBO – Westworld. Ta właśnie data widnieje na ostatniej planszy świeżutkiego zwiastuna tej produkcji. Na trzeci sezon tego „westernu sci-fi” złoży się 8 odcinków, w których zostaniemy zaproszeni poza park rozrywki…

Chilling Adventures of Sabrina: część 3 – najnowszy zwiastun serialu

Również trzeciej części lada chwila doczeka się serial Chilling Adventures of Sabrina o tytułowej, nastoletniej czarownicy. To historia postaci, którą wielu z nas dobrze kojarzy, ale znacznie mroczniejsza od tej, do której byliśmy przyzwyczajeni. Najnowszy zwiastun pozwala liczyć na solidną kontynuację:

Premiera trzeciej części Chilling Adventures of Sabrina w katalogu usługi Netflix odbędzie się 24 stycznia.

BoJack Horseman: sezon 6 – najnowszy zwiastun serialu

Tydzień później, 31 stycznia, otrzymamy okazję, by obejrzeć ostatnie już (niestety) odcinki serialu BoJack Horseman o nieszczególnie szczęśliwym, ale jakże dającym się lubić człowieku-koniu. To jedna z najlepszych animacji dla dorosłych w ostatnich latach, mamy więc nadzieję, że otrzyma zakończenie z prawdziwego zdarzenia!

Ziemia nocą – najnowszy zwiastun serialu

A na koniec części serialowej zostawiliśmy produkcję pod tytułem Ziemia nocą – kolejny dokument Netflix, pozwalający zachwycić się pięknem naszej planety (i możliwościami naszego telewizora). Tym razem, zgodnie z tytułem, przyjrzymy się światu po zmroku. Kiedy? Już 29 stycznia.

Bloodshot – najnowszy zwiastun filmu

Tymczasem przejdźmy już do filmów. A zaczynamy z grubej rury, mianowicie od kawału dobrze zapowiadającego się kina science fiction z niezastąpionym Vinem Dieslem w roli superżołnierza przywróconego do życia w udoskonalonej technologicznie formie – pozbawionego wspomnień i niemal niemożliwego do zabicia. Bloodshot – bo tak brzmi jego tytuł – to film oparty na bestsellerowym komiksie. A to już najnowszy zwiastun:

Kinowa premiera odbędzie się 27 marca

Morbius – najnowszy zwiastun filmu

Mamy też coś dla miłośników uniwersum Marvela. To Morbius, a więc opowieść o jednym z najbardziej charakterystycznych i najmniej jednoznacznych antybohaterów znanych z kart komiksów. W roli głównej: Jared Leto. Jeśli to nie jest dla was wystarczająca zachęta, to już teraz odpalcie ten trailer:

Czarna wdowa – najnowszy zwiastun filmu

I pozostajemy w świecie Marvela, bo w tym tygodniu doczekaliśmy się też nowego zwiastuna filmu Czarna wdowa ze Scarlett Johansson w tytułowej roli. Produkcja, która 1 maja 2020 roku otworzy czwartą fazę MCU, zapowiada się wybornie – zresztą wcale nie musicie nam wierzyć na słowo…

Guns Akimbo – najnowszy zwiastun filmu

O ile poprzednie tytuły pewnie wam coś mówiły, to jeśli o Guns Akimbo słyszycie pierwszy raz, to nic w tym dziwnego. Ale warto, żebyście go poznali. To zwariowana komedia akcji, w której Daniel Radcliffe wciela się w twórcę gier. I wiecie co, nic więcej nie powiemy – po prostu to zobaczcie!

Premiera już 13 marca 2020 roku.

I co o tym wszystkim myślicie? Na których z tych filmów i seriali najbardziej czekacie? My nie ukrywamy, że szczególnie liczymy na obie produkcje z uniwersum Marvela, a także na trzeci sezon Westworld. Mamy nadzieję, że HBO po raz kolejny nas nie zawiedzie!

