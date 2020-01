Netflix chce być miejscem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – niezależnie od tego, jaki gatunek lubi i czy woli pełnometrażowe filmy, czy może jednak seriale. Już w lutym dodatkowy powód, by wykupić abonament, otrzymają miłośnicy anime…

(Nagrodzone Oscarem) Spirited Away, Księżniczka Mononoke, Podniebna poczta Kiki czy też Mój sąsiad Totoro – to tylko kilka spośród wyśmienitych filmów anime, jakie już w lutym będziemy mogli zobaczyć na Netflix. Jeśli ten gatunek jest szczególnie bliski waszym sercom, to pewnie zauważyliście, że jest coś, co łączy te wymienione tytuły – za wszystkie odpowiada kultowe Studio Ghibli. I wiecie co? Jest tego więcej!

To jedne z najlepszych filmów anime. Produkcje Studia Ghibli trafią na Netflix

Netflix zapowiedział, że już 1 lutego będziemy mogli rozpocząć podróż, podczas której poznamy najpiękniejsze filmy anime, jakie w swojej 34-letniej historii stworzyło Studio Ghibli. Kilka z nich już wymieniliśmy, a wśród pozostałych znajduje się na przykład Laputa – podniebny zamek, a więc produkcja, od której wszystko się zaczęło i której nikt, kto nazywa się fanem tego gatunku, nie powinien sobie odpuścić. Jest też Szept serca, jest Ruchomy zamek Hauru i są Szopy w natarciu.

Oto wszystkie filmy Studia Ghibli, jakie wylądują w katalogu usługi na „N”:

Mój sąsiad Totoro (My Neighbor Totoro)

(My Neighbor Totoro) Księżniczka Mononoke (Princess Mononoke)

(Princess Mononoke) Szopy w natarciu (Pom Poko)

(Pom Poko) Ruchomy zamek Hauru (Howl’s Moving Castle)

(Howl’s Moving Castle) Szept serca (Whisper of the Heart)

(Whisper of the Heart) Spirited away: W krainie Bogów (Spirited Away)

(Spirited Away) Tajemniczy świat Arrietty (Arrietty)

(Arrietty) Laputa – podniebny zamek (Castle in the Sky)

(Castle in the Sky) Nausicaä z Doliny Wiatru (Nausicaä of the Valley of the Wind)

(Nausicaä of the Valley of the Wind) Zrywa się wiatr (The Wind Rises)

(The Wind Rises) Podniebna poczta Kiki (Kiki’s Delivery Service)

(Kiki’s Delivery Service) Ponyo on the Cliff by the Sea (Ponyo)

Krótko mówiąc – będzie co oglądać. A jakie anime z katalogu Netflix polecilibyście innym już dziś? Sekcja komentarzy jest wasza!

