Długość ma znaczenie! Taki wniosek można wysnuć po lekturze artykułu ze wskazówkami FBI dotyczącymi tego, jak stworzyć dobre hasło – takie, z którym cyberprzestępcy nie uporają się tak łatwo.

Choć w społeczeństwie rośnie świadomość zagrożeń, wciąż zdecydowanie za często wybieramy beznadziejne hasła, takie jak „123456”, „qwerty” czy „abc123”. Nie stanowią one większej przeszkody dla cyberprzestępców i jest tak z co najmniej kilku powodów. Ostatnio zwróciło na to uwagę FBI, publikując wskazówki na temat tego, jak stworzyć dobre hasło.

(FBI radzi) jak stworzyć dobre hasło

Czy „h@5Ełk0” to dobre hasło? Jeszcze niedawno eksperci odpowiedzieliby, że tak – w końcu ma co najmniej 7 znaków, małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne. Dziś jednak wiemy już, że jest ono niewiele lepsze niż proste „hasełko” (a może nawet gorsze, bo trudniejsze do zapamiętania). Podstawowa informacja, którą każdy powinien znać, jest taka, że to długość jest tym, co ma największe znaczenie. Im więcej znaków do odgadnięcia, tym trudniejsze zadanie dla cyberprzestępcy i jego narzędzi.

FBI radzi konkretnie, by stosować hasła o długości co najmniej 15 znaków. Powinny zawierać kilka połączonych ze sobą słów – najlepiej w nieoczywisty sposób, ale łatwy do zapamiętania dla danego użytkownika. Jeśli ma na przykład na ścianie kalendarz z galopującym koniem, to hasło „kalendarzZgalopującymKONIEM” może sprawdzić się bardzo dobrze. A jak jeszcze dodamy jakieś cyfry i znaki specjalne, to już w ogóle będzie idealnie. Nie należy jednak podawać osobistych informacji.

Co jeszcze radzi FBI? Wyłączenie podpowiedzi (mogących ułatwiać zadanie cyberprzestępcom) i prowadzenie częstych audytów w środowisku firmowym. A co z menedżerami haseł? W tej kwestii „federalni” nie wypowiadają się jednoznacznie. Z jednej strony ostrzegają, że gdy cyberprzestępca zdobędzie hasło do sejfu, to pozna wszystkie nasze hasła, z drugiej jednak słusznie zauważają, że takie programy pozwalają skuteczniej chronić konta w różnych serwisach (zachęcając do stosowania różnych haseł).

Warto też wiedzieć, że absolutnie nie ma potrzeby częstego zmieniania haseł (nieważne, czy za „częste” uznamy co 30 dni, co 3 miesiące czy co rok). Eksperci są aktualnie zgodni co do tego, że zmiana jest zalecana dopiero w momencie, gdy istnieje podejrzenie, że ktoś poznał nasze hasło (w przypadku zauważenia czegoś niepokojącego czy też pojawienia się informacji o wycieku).

Podsumowując – dobre hasło to takie, które:

nie zostało przez nas wykorzystane nigdy wcześniej (ani później),

jest długie (najlepiej nie mniej niż 15 znaków),

zawiera duże i małe litery (cyfry i znaki specjalne też są mile widziane),

nie zawiera żadnych informacji osobistych (np. imienia, ważnych dat itp.),

nie jest jednym wyrazem słownikowym (nawet długim),

nie jest proste do zgadnięcia (nawet dla bliskiej osoby),

ale jest łatwe do zapamiętania.

Czy wasze hasła spełniają te warunki? Jeśli nie, to zalecamy zmianę.

