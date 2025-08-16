GTA 5 staje się jeszcze lepsze. Nowy sterownik i obsługa DLSS 4

Nvidia wprowadza DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation do kolejnych gier. Na liście znajduje się Senua's Saga: Hellblade II Enhanced, Titan Quest II, Supraworld oraz GTA 5 Enhanced.

Nvidia udostępnia nowe sterowniki GeForce Game Ready. Będzie on istotny z punktu widzenia fanów GTA, gdyż zawiera optymalizację dla GTA 5 Enhanced – ulepszonej wersji GTA 5, która ujrzała światło dzienne w marcu bieżącego roku – oraz Senua's Saga: Hellblade II Enhanced.

Nowe możliwości w GTA 5 Enhanced

Na czym polegają zmiany? GTA 5 Enhanced już wcześniej korzystało z ray tracingu do generowania okluzji otoczenia, globalnego oświetlenia, cieni czy odbić światła. Najnowsza aktualizacja dodaje obsługę technik DLSS 4 wraz z funkcjami Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution oraz Nvidia Reflex.

Producent informuje, że przy rozdzielczości 4K – przy najwyższych ustawieniach ray tracingu i maksymalnymi pozostałymi ustawieniami – DLSS 4 z Multi Frame Generation zwiększa średnio 3,9-krotnie liczbę wyświetlanych klatek na sekundę na kartach GeForce RTX serii 50.

Czy warto zagrać w GTA 5 Enhanced?

Odbiór graczy jest “w większości pozytywny” (71 proc. recenzji na Steamie), chociaż do ideału trochę brakuje. Gracze narzekają na brak czatu tekstowego w grze, problemy z interfejsem, czy optymalizacją. Być może nowa aktualizacja od Nvidii będzie rozwiązaniem niektórych problemów związanych z grą.