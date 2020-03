Już od ponad 10 lat słyszymy, że powstaje oparty na grze film Uncharted. Jego data premiery była przesuwana kilka razy, a reżyserów było już więcej niż odsłon tej serii. Wygląda jednak na to, że wreszcie coś ruszyło w tym temacie.

Za film Uncharted bierze się kolejny, siódmy już reżyser – Ruben Fleischer

Nie David O. Russell, nie Neil Burger, nie Seth Gordon, nie Shawn Levy, nie Dan Trachtenberg i nie Travis Knight. Okazuje się, że reżyserem filmu Uncharted będzie Ruben Fleischer, mogący pochwalić się całkiem obszernym portfolio, w którym znajdują się takie tytuły jak Zombieland i Zombieland: Kulki w łeb, a także Venom o arcywrogu Spider-Mana.

Fleischer wraz z aktorami lada chwila wejdzie na plan filmowy, a więc wygląda na to, że wreszcie uda się poprowadzić ten projekt do przodu. Przy okazji poznaliśmy kolejne nazwiska z obsady.

Banderas, Holland i Wahlberg w obsadzie filmu Uncharted

Jak donosi serwis Variety, w obsadzie filmu Uncharted pojawi się (nominowany do Oscara) Antonio Banderas. Kolejne nowe nazwiska to Sophia Ali i Tati Gabrielle – pierwszą aktorkę możecie kojarzyć z Chirurgów, drugą zaś z Chilling Adventures of Sabrina.

Nathana Drake’a zagra natomiast Tom Holland (a więc młody Spider-Man), a w mentora i przyjaciela protagonisty – Sully’ego – wcieli się Mark Wahlberg (który pierwotnie miał być Drakiem). W rozmowie z serwisem Collider aktor znany z Fightera, Infiltracji i Teda opisał Uncharted jako coś w stylu Indiany Jonesa lub Afery Thomasa Crowna.

Sony pełne optymizmu – zapowiada premierę na początek 2021 roku

Zdjęcia mają wystartować lada chwila i Sony wierzy, że kilka miesięcy w zupełności wystarczy na dopieszczenie filmu. W efekcie Uncharted ma zadebiutować w kinach 5 marca 2021 roku. Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych.

Cóż, do siedmiu razy sztuka…?

