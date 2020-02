Mortal Kombat, Obcy kontra Predator i cztery filmy z Resident Evil w tytule – to tylko część filmowego dorobku Paula W.S. Andersona. Jeszcze w tym roku listę uzupełni Monster Hunter. Co wiemy o tej produkcji?

Monster Hunter: World to kawał wyśmienitej gry, ale taka też jest zresztą cała seria, którą otworzyła odsłona z 2004 roku na PlayStation 2. I choć zarys fabularny – łowca polujący na potwory – nie wydaje się szczególnie emocjonujący, Capcom wraz z kilkoma wytwórniami doszedł do wniosku, że może być z tego dobry film, a zadanie pokierowania tym projektem otrzymał (doświadczony – to na pewno) Paul W.S. Anderson. Brytyjczyk odpowiada za scenariusz i reżyserię.

Monster Hunter z Millą Jovovich w roli głównej

Anderson najwyraźniej jest zadowolony z Resident Evil, bo ponownie zdecydował się zaprosić do współpracy Millę Jovovich, którą zobaczymy w roli Artemis. Z kolei w tytułowego łowcę wcieli się Tony Jaa (najbardziej znany z głównej roli w trylogii Ong Bak). Oprócz nich w filmie wystąpią też między innymi: Meagan Good, Ron Perlman, Diego Boneta, Josh Helman oraz T.I. Główną dwójkę możemy zobaczyć na nowych plakatach:

Monster Hunter - film trafi do kin w 2020 roku

Na plakatach – jak pewnie zauważyliście – widnieje też data premiery. Filmowy Monster Hunter trafi do kin 4 września (przynajmniej tych amerykańskich). W Polsce najpewniej będziemy musieli poczekać nieco dłużej na opowieść o porucznik Artemis na czele elitarnej jednostki, mającej za zadanie zlikwidować zagrażające ludziom potwory oraz zamknąć portal i tym samym nie dopuścić do przedostania się kolejnych na naszą planetę.

Nazwisko Andersona nie napawa szczególnie dużym optymizmem, choć zamykający dotąd jego filmowy dorobek Resident Evil: Ostatni rozdział nie był wcale taki zły. Niestety nie najlepiej wróży także kategoria wiekowa (PG-13), sugerująca, że walki nie będą szczególnie brutalne. Ale nie zamierzamy oceniać filmu po tych kilku informacjach i dajemy twórcom kredyt zaufania. A wy? Czekacie na Monster Hunter?

