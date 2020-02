W 2018 roku do kin wszedł film Tomb Raider, na nowo otwierający serię poświęconą niezwykłej Larze Croft. Osiągnął niezły wynik, dzięki czemu już wkrótce doczekamy się jego kontynuacji. Dobra wiadomość – wiemy, co to „wkrótce” oznacza i znamy też inne szczegóły.

Są osoby, którym Alicia Vikander w roli Lary Croft średnio przypadła do gustu, ale ogólny odbiór był raczej pozytywny. Szwedka ponownie wcieli się więc w niezwykle zwinną archeolożkę, odgrywając kolejne rozdziały jej niesamowitej historii. Konkretnie film Tomb Raider 2 (czy jakikolwiek będzie miał ostatecznie tytuł) będzie bazował na fabule z dwóch ostatnich gier spod tego znaku, a więc Rise of the Tomb Raider oraz Shadow of the Tomb Raider.

Czekasz na Tomb Raider 2? Premiera już niedługo

Konkretnie film Tomb Raider 2 trafi do kin 21 marca 2021 roku. Taki przynajmniej jest plan, choć jego realizacja wcale nie będzie należała do najłatwiejszych. Na dopracowanie dzieła twórcy pozostawiają sobie niewiele czasu, szczególnie że zdjęcia na planie ruszą dopiero w kwietniu tego roku.

Aktorzy, z Alicią Vikander na czele, odegrają swoje role w Anglii, Finlandii, Chinach oraz RPA. Sporo do roboty będą jednak mieli także graficy i specjaliści od efektów specjalnych – w drugiej części nowej historii Lary Croft pojawi się bowiem znacznie więcej elementów nadprzyrodzonych niż w „jedynce”.

Nowy reżyser, nowa scenarzystka – nowy Tomb Raider

W stosunku do części pierwszej zmieni się również reżyser. Miejsce Roara Uthauga zajmie Ben Wheatley, którego żona – Amy Jump – odpowiada za scenariusz. Para współpracowała wcześniej między innymi przy filmach Free Fire, Turyści czy Lista płatnych zleceń.

To na razie wszystko, co wiemy na temat tej kontynuacji. Oglądaliście Tomb Raider z 2018 roku? A jeśli tak, to czy ten film zachęcił was do wizyty w kinie w przyszłym roku?

