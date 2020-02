Jak co sobotę zapraszamy was na przegląd zwiastunów z ostatniego tygodnia. Tradycyjnie wybraliśmy dla was 7 materiałów z minionych 7 dni.

List do króla, czyli serial fantasy, będący jedną z najgorętszych nowości Netflix, intrygujące science fiction ze stajni Amazona, dobrze zapowiadający się miks Simponów z Avengerami oraz powracająca po latach klasyka horroru. Oto najciekawsze, naszym zdaniem, filmy i seriale, które w minionym tygodniu doczekały się zwiastunów.

Jaki serial? Te cztery zwiastuny warto zobaczyć:

Jaki film? Dwie propozycje z ostatniego tygodnia lutego:

Liga Potworów – zaproszenie do świata, w którym potwory są mistrzami wrestlingu

Candyman – dużo krwi i dużo pszczół. Klasyka horroru powraca w nowej wersji

Zaczynajmy!

List do króla

Na drugi sezon Wiedźmina jeszcze trochę poczekamy, ale Netflix postara się wypełnić ten czas kolejnymi świetnymi serialami z gatunku fantasy i science fiction. Do tej pierwszej grupy zalicza się List do króla, w którym obserwować będziemy jak chłopak dopiero uczący się tego, jak być rycerzem, stara się wypełnić swoje zadanie i dostarczyć tytułową przesyłkę władcy, a tym samym ocalić świat przed siłami mroku.

Premiera Listu do króla na Netflix odbędzie się 20 marca.

Tales From the Loop

A to już propozycja z tej drugiej kategorii, a więc science fiction. Ale nie od Netflix, lecz z katalogu Amazon Prime Video. Już 3 kwietnia na tej platformie zadebiutuje właśnie Tales From the Loop – inspirowany obrazami Simona Stalenhaga, a więc osadzony w alternatywnej wersji lat 80. ubiegłego wieku, w której świat wzbogacony jest o elementy futurystyczne. W rolach głównych: Jonathan Pryce, Rebecca Hall i Paul Schneider.

The Walking Dead: World Beyond

Jeszcze kilka dni później, 12 kwietnia, wyemitowany zostanie ostatni odcinek 10. sezonu serialu The Walking Dead. W tym samym dniu widzom zaprezentowany zostanie tez pierwszy z 20 (rozłożonych na dwie serie) odcinków nowego spin-offa o podtytule World Beyond. Zwiastun jest… dość dziwaczny, ale wiecie co, może po prostu go obejrzyjcie:

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

The Simpsons

A co w tym zestawieniu robią Simpsonowie? Ano wspominamy o nich nie bez powodu. Już w tę niedzielę odbędzie się emisja odcinka pod tytułem Bart the Bad Guy. To, co jest w nim takie wyjątkowe, to że będzie to parodia jednego z największych hitów kinowych ostatnich lat, mianowicie filmu Avengers: Koniec gry. Zanim będziemy mogli zobaczyć cały epizod, zobaczcie jego zwiastun:

Transformers: War For Cybertron Trilogy: Siege

Kończąc już sekcję serialową, pozostajemy przy animacjach. Ponownie – nie byle jakich, bo oto przed wami zwiastun oryginalnej serii Netflix spod znaku Transformers. War For Cybertron to kolekcja, na którą złożą się trzy serie po 6 odcinków każda. Tytuł pierwszej z nich to Siege, a tak prezentuje się jej zwiastun:

Na razie nie znamy daty premiery Transformers: War For Cybertron Trilogy: Siege, ale podobno długo nie będziemy czekać.

Liga Potworów

Pozostajemy wśród animacji, bo pierwszy z dwóch zwiastunów filmów w tym tygodniu, przedstawia Ligę Potworów – najnowszą produkcję wytwórni Paramount, zapraszającą nas do świata, w którym wrestlingowymi mistrzami są tytułowe monstra. Na premierę trochę poczekamy, bo ta planowana jest dopiero na 2021 rok, ale wygląda to całkiem przyzwoicie…

Candyman

...Drugi (i zarazem ostatni) zwiastun to Candyman. Tytuł wydaje wam się znajomy? Nic dziwnego – mówimy bowiem o nowej wersji klasycznego horroru o nieszczęśliwym mordercy objawiającym się w lustrach. Swoje świeże podejście do mrocznej i krwawej historii przedstawi Jordan Peele, który w 2018 roku otrzymał Oscara za najlepszy scenariusz (do filmu Uciekaj!). Premiera w USA odbędzie się 11 czerwca. Zerknijcie na zwiastun i dajcie znać, czy chcielibyście, żeby prędko dotarł też do kin w Polsce.

I co o tym wszystkim myślicie? My przyznamy, że nie możemy się już doczekać serialu Tales From the Loop. Jesteśmy też ciekawi, jak Netfliksowi pójdzie z Transformerami. Dodajmy, że w ubiegłym tygodniu najlepszym zwiastunem okrzyknęliście zapowiedź 3. sezonu Westworld, a podium uzupełniły dokument Formuła 1: Jazda o życie oraz polski slasher pod tytułem W lesie dziś nie zaśnie nikt.

Źródło: informacja własna

Czytaj dalej o filmach i serialach: