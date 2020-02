Jak złożyć ekstremalnie wydajny komputer do gier? W naszym poradniku znajdziesz polecane podzespoły dzięki któremu złożysz komputer do grania w rozdzielczości 4K / UHD!

Jak złożyć komputer gamingowy? W dzisiejszym poradniku polecamy super wydajne podzespoły, ale to nie znaczy, że bierzemy po prostu części które kosztują najwięcej. Nawet gdy budżet jest kwestią drugorzędną, to nie warto przepłacać.

Jakie podzespoły wybrać do komputera gamingowego?

W poprzednich poradnikach polecaliśmy podzespoły do gamingowych komputerów do około 2000, 3000, 4000 i 5000-6000 zł.

To poradnik dla osób chcących złożyć komputer z niedrogimi kartami graficznymi GTX 1050 czy (nieco droższy, ale znacznie wydajniejszy) Radeon RX 570. Na takim komputerze pogramy w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) i niskich lub średnich ustawieniach graficznych.

Z kolei to poradnik dla użytkowników, którzy chcą złożyć PC do gier ze średniego segmentu (3000 i 4000 zł) z kartami graficznymi GeForce GTX 1650 Super lub Radeon RX 5500 XT, bądź w przypadku większego budżetu GeForce GTX 1660 Super, lub wręcz Radeon RX 5600 XT. Na takim komputerze pogramy w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) i maksymalnych ustawieniach graficznych, bądź też w mniej wymagające gry w rozdzielczości QHD (2560 x 1440).

Około 5000 zł to już konkretna kwota, za którą kupimy komputer z na przykład z kartami NVIDIA GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 5700, a jeśli mamy do wydania porę złotych więcej - GeForce RTX 2060 Super lub Radeon RX 5700 XT. Na takim komputerze pogramy w rozdzielczości QHD (2560 x 1440) oraz UHD (3840 x 2160), ale w mniej wymagające gry.

Superwydajny komputer dla gracza - za 10000 zł lub więcej

Zakładamy, że ekstremalny komputer dla gracza to nie taki, na który wydamy jak najwięcej kasy, ale taki, który umożliwi mniej lub bardziej komfortową rozgrywkę w rozdzielczości UHD (3840 x 2160). Problem w tym, że dawniej wiele gier korzystało z technologii SLI/CrossFire, czyli wykorzystywały możliwości połączonych kart graficznych. Dzisiaj takich gier jest coraz mniej, więc w praktyce pozostają nam konfiguracje z jedną kartą graficzną.

Procesor Intel - najwydajniejszy model mainstream

Intel Core i9 9900K (8C/16T, odblokowany mnożnik) - około 2400 złotych

(8C/16T, odblokowany mnożnik) - około 2400 złotych Intel Core i9 9900KS (8C/16T, odblokowany mnożnik, fabrycznie podkręcony) - około 2600 złotych

Pomimo ofensywy AMD najwydajniejsze procesory Intela z segmentu mainstream wciąż cieszą się sławą najlepszych procesorów do gier. Problem w tym, że kolejna generacja procesorów będzie korzystać już z nowej podstawki, a więc gdy będziemy chcieli zmodernizować sprzęt, będziemy musieli kupić również nową płytę główną.

Procesor AMD - bardzo wydajny model mainstream

AMD Ryzen 9 3900X - (12C/24T, odblokowany mnożnik) - około 2500 złotych

Modele AMD Ryzen serii 3 mocno podniosły swoją wydajność w grach - nie tylko na zwiększoną wydajność pojedynczego rdzenia, ale i większą ilość pamięci podręcznej. Różnice w grach pomiędzy topowymi modelami mainstream AMD i Intela będą mało zauważalne - zwłaszcza w przypadku gry w wysokich rozdzielczościach. Nowe procesory Ryzen przynoszą także inną nowinkę - 7-nanometrową litografię i obsługę PCIe Express w wersji 4.0, co jednak jest możliwe tylko na płytach opartych na chipsecie X570. Stanowią one więc nowocześniejsze rozwiązanie, a w razie potrzeby możemy sięgnąć po jeszcze wydajniejszy model, a konkretnie AMD Ryzen 9 3950X (16 rdzeni/32 wątki) - i to wszystko na mainstreamowej platformie AM4!

Procesory - chcesz bić rekordy OC lub równocześnie wykorzystywać komputer do bardziej profesjonalnych zastosowań?

Do chłodzenia takich procesorów zalecamy kupno przyzwoitego chłodzenia wodnego. Do fabrycznie podkręconej wersji 9900KS właściwie trzeba je kupić już na starcie. W bardziej zaawansowanych zastosowaniach przewagę ma AMD ze względu na większą ilość rdzeni, a i o nowinkach jak PCIe 4.0 nie można zapominać.

Czym chłodzimy topowe podkręcone CPU?

Zdecydowanie zalecamy zakup chłodzenia wodnego z dwoma (240/280) lub trzema wentylatorami (360). Wszystkie kompakty z małą chłodnicą i jednym wentylatorem należy sobie odpuścić - warto zwrócić uwagę na takie konstrukcje jak NZXT Kraken X62 (około 700 złotych), czy Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB (około 500 złotych).

Gamingowa płyta główna

Trzeba postawić na dobrą, topową płytę, która jednak nie będzie przesadnie wyceniona. W przypadku Intela interesują nas płyty główne z chipsetem Z390, które potrafią kosztować nawet blisko... 5000 złotych (Gigabyte Z390 Aorus Xtreme WaterForce). Jest to oczywiście opcja dla tych, którzy zupełnie nie liczą się z pieniędzmi, a cała reszta budująca topowy komputer do gier może spokojnie zainwestować w płytę za 800-1000 złotych, jak choćby ASUS ROG Strix Z390-F Gaming.

Pomimo wstecznej kompatybilności nowych procesorów AMD z płytami głównymi, warto jednak sięgnąć po modele z chipsetem X570, bowiem płyty te dają nam dostęp do PCI Express w wersji 4.0. Za około 900 złotych kupimy płytę Gigabyte X570 Aorus Elite, która ma praktycznie wszystko czego potrzebuje gracz i entuzjasta.

Jeśli masz problem z wyborem płyty głównej zobacz nasze zestawienia polecanych płyt głównych Intel i płyt głównych AMD.

Super wydajna karta graficzna do gier

Dopóki firma AMD nie zaprezentuje swoich najnowszych, najwydajniejszych Radeonów, czyli tzw. Big Navi to najwydajniejszą kartą dla gracza pozostaje NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti - ceny zaczynają się od około 4700 złotych... ale godne polecenia fabrycznie podkręcone modele (np. Gigabyte GeForce RTX 2080 TI GAMING OC) zakupimy za około 5200 złotych

Szybka pamieć RAM również przyśpieszy działanie gier

Gracze jak na razie zupełnie nie mają potrzeby inwestowania w 32 GB RAM. W zupełności wystarczy 16, ale zadbają, by pamięci były odpowiednio szybkie. Na rynku można znaleźć zestawy DDR4 o taktowaniu 4000 MHz lub wyższym, ale charakteryzują się one wysokimi timingami. Najbardziej efektywnym wyjście jest kupno pamięci około 3200/3600 MHz z odpowiednio niskimi timingami (np. CL16 lub mniej). Zestaw 2 x 8 GB o taktowaniu 3200 MHz i CL16 będzie nas kosztować od około 400 złotych w górę. Ceny pamięci RAM idą jednak w górę. Zobacz nasze zestawienie polecanych pamięci RAM DDR4.

Nowoczesny SSD PCIe zapewni odpowiednie osiągi

Topowy komputer dla gracza musi mieć szybki nośnik M.2 (NVMe/PCIe) - ich ceny spadły już do całkiem akceptowalnego poziomu, a oferują kilkukrotnie lepsze osiiągi niż SSD na SATA. Faktem jest, że gracz nie zauważy dużych zmian choćby w ładowaniu gier w stosunku do SSD SATA, ale warto postawić na szybsze i nowocześniejsze rozwiązanie.

W przypadku platformy Intela w grę wchodzą nośniki SSD wykorzystujące PCIe 3.0 np. jak Samsung SSD 970 EVO Plus. Wersja 1 TB kosztuje obecnie około 1000 złotych. W przypadku platformy AMD (procesor Zen 2 + chipset X570) można już zainwestować w SSD pod PCIe 4.0, takie jak Corsair MP600. Wersja 1 TB kosztuje około 1200 złotych. Zobacz nasze zestawienie polecanych dysków M.2.

Topowa obudowa dla gracza

To żadna frajda montować ekstremalnie wydajny komputer w byle jakiej obudowie. Powinna ona bez problemu pomieścić chłodnice 360 mm, oferować dobrą wentylację, czy możliwość pochwalenia się podzespołami. Za topowe obudowy, takie jak Fractal Design Define S2 Vision - RGB zapłacimy po prawdzie nieco ponad 1000 złotych, ale za to model Define S2 kosztuje już tylko około 700 złotych.

Zasilacz do super wydajnego komputera dla gracza

Topowy i podkręcony procesor + topowa karta graficzna = wysoki pobór mocy. A może w przyszłości będziesz chciał dokupić więcej podzespołów? Weź od razu markowy zasilacz o dużej sprawności i mocy około 700-800W z dużą ilością wtyczek zasilających - zarówno do karty graficznej, jak i do procesora (niektóre płyty wymagają dwóch wtyczek 8-pin, lub 8-pin + 4-pin). Przykładowo topowy zasilacz Be quiet! Straight Power 11 750W Platinum kosztuje około 700 złotych. Zobacz nasze zestawienie polecanych zasilaczy.

Orientacyjna cena zestawu...

... z procesorem AMD Ryzen 9 3900X (2500 zł), chłodzeniem wodnym Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB (500 zł) , topową płytą główną X570 (900 zł), pamięcią RAM 2 x 8 GB 3200 MHz (400 zł), dyskiem SSD M.2 PCIe 4.0 1 TB (1200 zł), zasilaczem 750 W (700 zł) i obudową (700 zł) BEZ monitora, klawiatury, myszki i systemu operacyjnego wynosi z kartą:

Gigabyte GeForce RTX 2080 Ti Gaming OC - około 12100 zł

