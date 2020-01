Planowaliście spędzić wiosnę z Dying Light 2? Póki co nie musicie robić porządków na dyskach twardych komputerów i konsol. Premiera gry została opóźniona.

Techland przekłada premierę Dying Light 2

Najbardziej wyczekiwane polskie gry? Bez wątpienia Cyberpunk 2077 oraz Dying Light 2. Łączą je nie tylko rodzimy twórcy. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, iż opóźniona została premiera Cyberpunk 2077, a dziś identyczny komunikat wydano w odniesieniu do Dying Light 2.

Do tej pory Techland utrzymywał, iż nowa odsłona cenionego połączenia gry akcji i survival horroru będzie dostępna wiosną tego roku. Paweł Marchewka, CEO studia Techland, wyjaśnia, iż nie uda się dotrzymać tego terminu, ponieważ potrzeba dodatkowego czasu na zrealizowani wizji twórców.

Here's the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com/TWTgHsumSD — Techland (@TechlandGames) January 20, 2020

Kiedy premiera Dying Light 2?

Niestety nie podano nowego, chociażby przybliżonego terminu premiery. Może to sugerować, że opóźnienie będzie spore. Więcej informacji ma pojawić się w późniejszym czasie.

Już jakiś czas temu wspomniano, że Dying Light 2 trafi nie tylko na PC, Xbox One i PlayStation 4, ale również na Xbox Series X i PlayStation 5. Jeśli planowana jest jednoczesna premiera na wszystkich platformach to wiecie, co to oznacza. Trzeba będzie poczekać przynajmniej do końcówki tego roku.

Źródło: Techland

