Smartfonów dla graczy przybywa, chociaż niektórzy wciąż kręcą głową na tego typu określenia. Najnowsze propozycje to Black Shark 3 oraz Black Shark 3 Pro. Zwłaszcza ten drugi to prawdziwy gigant.

Black Shark 3 i Black Shark 3 Pro to gamingowe smartfony dla wymagających

Tym razem Xiaomi zdecydowało się na nieco inny krok. Premiery Black Shark 2 oraz Black Shark 2 Pro dzieliło kilka miesięcy, natomiast Black Shark 3 i Black Shark 3 Pro zaprezentowano jednocześnie. To podobne konstrukcje, dzieli je tylko kilka, ale za to istotnych różnic.

Przede wszystkim zaakcentować trzeba gabaryty. Ekrany AMOLED mierzą 6.67 cala oraz aż 7.1 cala, odpowiednio w Black Shark 3 i Black Shark 3 Pro. Mimo tego producent nie zdecydował się na określanie większego modelu tabletem. Można zatem już przestać zastanawiać się, czy bariera 7 cali zostanie kiedykolwiek przekroczona. Dodatkowo ekran w Black Shark 3 Pro cechuje się wyższą rozdzielczością, nie dziwi zatem, że jednocześnie jego obudowa skrywa pojemniejszą baterię. Ekrany w obydwu modelach charakteryzują się częstotliwością odświeżania 90 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 270 Hz.

W tego typu konstrukcjach nie może zabraknąć odpowiedniej wydajności, Black Shark 3 i Black Shark 3 Pro dołączają do absolutnego topu pod tym względem. Dysponują procesorem Qualcomm Snapdragon 865 z Adreno 650 oraz pamięcią RAM LPDDR 5 i pamięcią wewnętrzną USF 3.0. Aby kultura pracy pozostawała na wysokim poziomie, zastosowano tu rozbudowane chłodzenie cieczą. Jest określane nazwą „Sandwich”, którą zawdzięcza rurom umieszczonym po obu stronach płyty głównej.

Producent akcentuje nie tylko duże pojemności baterii, ale też bardzo szybkie ładowanie 65W. Wedle deklaracji, ładowanie Black Shark 3 Pro zajmie zaledwie 12 minut do 50% i 38 minut do 100%. Bardzo ważną cechą większego modelu mogą okazać się fizyczne, wysuwane triggery znajdujące się na jednej z bocznych krawędzi. Mają one znacząco uprzyjemnić granie. Ich żywotność sięgać ma miliona kliknięć.

Specyfikacja Black Shark 3 i Black Shark 3 Pro - różnice

Black Shark 3 Black Shark 3 Pro system operacyjny Android 10 ekran AMOLED 6.67 cala,

Full HD+ (2400 x 1080 pikseli),

90Hz, HDR10+ AMOLED 7.1 cala,

Quad HD+ (3120 × 1440 pikseli),

90Hz, HDR10+ procesor Qualcomm Snapdragon 865 z Adreno 650 RAM 8 GB (LPDDR4x) / 12 GB (LPDDR5) pamięć wewnętrzna 128 GB / 256 GB 256 GB aparat 64 Mpix, f/1.8 + 13 Mpix 120°, f/2.25 + 5 Mpix, f/2.2 aparat selfie 20 Mpix f/2.2 łączność Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz), LTE, 5G akumulator 4720 mAh, szybkie ładowanie 65W 5000 mAh, szybkie ładowanie 65W dodatkowe cechy czytnik linii papilarnych w ekranie, głośniki stereo, dual SIM waga 222 g 253 g

Ceny Black Shark 3 i Black Shark 3 Pro

Sprzedaż Black Shark 3 i Black Shark 3 Pro rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu. Co nie jest zaskoczeniem, w pierwszej kolejności na rynku chińskim.

Black Shark 3, 8 GB +128 GB - 3499 juanów (około 1950 złotych)

Black Shark 3, 12 GB +128 GB - 3799 juanów (około 2100 złotych)

Black Shark 3, 12 GB + 256 GB - 3999 juanów (około 2200 złotych)

Black Shark 3 Pro, 8 GB + 256 GB - 4699 juanów (około 2600 złotych)

Black Shark 3 Pro, 12 GB + 256 GB - 4999 juanów (około 2750 złotych)

