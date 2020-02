Chociaż w kalendarzach dopiero luty, zobaczyliśmy już topowe smartfony kilku producentów. Galaxy S20+, Xiaomi Mi 10 Pro i Xperia 1 II to bez wyjątku bardzo ciekawe propozycje. Macie już swojego faworyta w tym starciu?

Xperia 1 II kusi, a to już pierwszy sukces Sony

W ostatnich latach Sony znacznie straciło na znaczeniu w kontekście rynku mobilnego. Chociaż obserwowaliśmy premiery kolejnych topowych modeli japońskiego producenta, to zazwyczaj nie wywoływały one większych emocji. Najnowsza Xperia 1 II to miła odmiana, ponieważ mówimy o smartfonie wyglądającym naprawdę obiecująco. Sami zresztą w sondzie zamieszczonej pod poświęconą jej publikacją daliście temu wyraz.

Trudno w tym momencie wyrokować Xperii 1 II jakikolwiek sukces sprzedażowy. Można jednak pokusić się o zestawienie jej z bezpośrednimi konkurentami, których wypada upatrywać w modelach Galaxy S20+ i Xiaomi Mi 10 Pro. Xperia 1 II jawi się jako ukłon w stronę panujących trendów, ale jednocześnie odskocznia od bezmyślnego kopiowania. Jeśli jesteście w gronie osób, które wolą nieco szersze ramki, ale jednoczesny brak notcha i innych „estetycznych” wcięć, to Xperia 1 II szybko złapie plusa. Być może podobnie jak za frontowe głośniki stereo. Niecodzienny (nie mylić z wyjątkowy) jest tu też czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi. Szklana obudowa to z kolei norma, dobrze, że Sony skorzystało z Corning Gorilla Glass 6 i zadbało o zgodność z normą IP68.

Na co mogą liczyć osoby, dla których liczy się przede wszystkim specyfikacja? Poniżej znajdziecie porównanie parametrów technicznych wymienionej trójki. Podobieństw jest sporo, nie brakuje jednak także różnic. Część z nich dokładnie zweryfikują dopiero testy, najmocniej tyczy się to możliwości aparatów fotograficznych i wydajności baterii.

Galaxy S20+ vs Xiaomi Mi 10 Pro vs Xperia 1 II. Porównanie specyfikacji

Galaxy S20+ Xiaomi Mi 10 Pro Xperia 1 II Wymiary (wy/sz/gł) 161.9 x 73.7 x 7.8 mm 162.6 x 74.8 x 8.96 mm 166 x 72 x 7,9 mm Waga 186 g 208 g 181 g System operacyjny Android 10 Android 10 Android 10 Ekran » 6.7"

» 1440 x 3200 px

» Dynamic AMOLED

» 120 Hz » 6.67"

» 1080 x 2340 px

» AMOLED

» 90 Hz » 6.5"

» 3840 x 1644 px

» OLED

» Motion Blur Reduction („ekwiwalent” 90 Hz) Procesor » 8 rdzeni

» Samsung Exynos 990 » 8 rdzeni

» Qualcomm Snapdragon 865 » 8 rdzeni

» Qualcomm Snapdragon 865 Pamięć » RAM: 8 GB / 12 GB

» wbudowana: 128 GB / 512 GB

» slot kart microSD » RAM: 8 GB / 12 GB

» Wbudowana: 256 GB / 512 GB » RAM: 8 GB

» wbudowana: 256 GB

» slot kart microSD Bateria » 4500 mAh

» szybkie ładowanie 25W

» bezprzewodowe ładowanie 15W » 4500 mAh

» szybkie ładowanie 50W

» bezprzewodowe ładowanie 30W » 4000 mAh

» szybkie ładowanie 21W

» bezprzewodowe ładowanie 15W Aparat / kamera » 12 Mpx f/1.8 z OIS

» 12 Mpx f/2.2

» 64 Mpx f/2.0 z OIS

» ToF 3D

» nagrywanie 8K » 108 Mpx f/1.69 z OIS

» 20 Mpx f/2.4

» 12 Mpx f/2.0

» 8 Mpx f/2.0 z OIS

» nagrywanie 8K » 12 Mpx f/1.7 z OIS

» 12 Mpx f/2.2

» 12 Mpx f/2.4 z OIS

» ToF 3D

» nagrywanie 4K Internet » 4G LTE

» 5G (opcja)

» Wi‑Fi ax

» Dual SIM » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi ax

» Dual SIM » 4G LTE

» 5G

» Wi‑Fi ax

» Dual SIM Komunikacja i złącza » GPS

» Bluetooth 5.0

» NFC

» USB-C » GPS

» Bluetooth 5.0

» NFC

» USB-C » GPS

» Bluetooth 5.1

» NFC

» USB-C

» audio 3,5 mm Dodatkowe cechy » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo

» IP68 » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo » czytnik linii papilarnych

» głośniki stereo

» IP68

A co z cenami? Standardowo, Xiaomi lepsze

Galaxy S20+ dostępny jest w Polsce (w wariancie 8GB RAM + 128GB + LTE) za 4399 złotych. Nie wiemy natomiast, ile będzie trzeba zapłacić u nas za modele Xiaomi Mi 10 Pro i Xperia 1 II.

Jesteśmy za to pewni, że Xiaomi Mi 10 Pro będzie zauważalnie tańszy, a Xperia 1 II może być jeszcze droższa, niewykluczona jest cena nawet około 5000 złotych. Tyle tylko, że Galaxy S20+ w wariancie 5G też tyle kosztuje (4849 złotych).

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Co sądzicie o najnowsze Xperii? Niestety producent może mocno ograniczyć zainteresowania nią ceną, aczkolwiek ma też sporo możliwości co do przedsprzedaży i bonusów. Rok temu do Xperii 1 dorzucał słuchawki WH-1000XM3, kiedyś oferował Xperię XZ2 z PlayStation 4 Slim. Dlaczego nie pokusić się o to ponownie, w ramach czyszczenia magazynów przed nadejściem nowej generacji konsol? Owszem, chyba każdy wolałby tańsze smartfony bez bonusów w przedsprzedaży, ale do tego producentów nic raczej nie nakłoni.

Który z przedstawionych tu flagowych smartfonów najchętniej widzielibyście u siebie?

Źródło: własne

