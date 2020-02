Dobra, funkcjonalna i niedroga obudowa? Właśnie taką propozycją mają być najnowsze konstrukcje z oferty firmy Genesis – model Irid 353 i Irid 353 ARGB, które sprawdzą się przy budowie mniejszego komputera.

Obudowy Genesis Irid 353 i Irid 353 ARGB

Irid 353 i Irid 353 ARGB to bliźniacze modele, które utrzymano w stonowanej, nowoczesnej stylistyce. W drugiej wersji zastosowano wentylatory z podświetleniem ARGB LED, które nadają komputerowi efektowniejszego wyglądu – entuzjaści i fani LED-ów powinni być zadowoleni. Zainstalowane podzespoły można podejrzeć przez panel z hartowanego szkła.

Jeżeli chodzi o panel I/O, do dyspozycji oddano dwa porty USB 2.0, jeden port USB 3.0 oraz wejście i wyjście audio. Większy przycisk służy do uruchamiania komputera, mniejszy do restartowania, a w wersji ARGB dodatkowo zastosowano przycisk do sterowania podświetleniem LED.

Irid 353/Irid 353 ARGB zalicza się do konstrukcji typu micro tower, co oznacza, że w środku zmieści się płyta główna w rozmiarze mATX lub mini-ITX. Producent przewidział też cztery miejsca dla kart rozszerzeń i czterech dysków (2x 2,5 cala i 2x 3,5 cala). Zasilacz montowany jest w dolnej komorze, dzięki czemu nie powinno być problemów z odpowiednią aranżacją okablowania (z tyłu udostępniono prawie 3 cm wolnej przestrzeni, a w tacce pod płytę główną znajdują się gumowe przepusty).

W standardowej wersji zainstalowano dwa 120-milimetrowe wentylatory, natomiast w modelu Irid 353 ARGB zastosowano trzy modele z podświetleniem ARGB LED. Jest też dość miejsca na chłodzenie wodne - obudowy pozwalają na montaż maksymalnie dwóch zestawów AiO z radiatorami o długości do 240 mm. Zwolennicy tradycyjnych rozwiązań mają 163 mm wolnej przestrzeni na cooler CPU.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Jeżeli jesteście zainteresowani, obydwie obudowy już są dostępne w sklepach – standardowa wersja została wyceniona na 199 złotych, a model z podświetleniem na 289 złotych.

Źródło: Genesis

Warto również zobaczyć: