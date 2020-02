Fani Pokémonów mogą już teraz wziąć udział w głosowaniu na swojego ulubionego kieszonkowego potworka. Wszystko odbywa się w Google, a wyniki głosowania zostaną opublikowane w Dniu Pokémon.

27 lutego świętujemy Pokémon Day

Firma Pokémon zdecydowała się na współpracę z Google i organizację głosowania na Pokémona Roku w ramach świętowania tegorocznego wydarzenia. Głosowanie rozpoczęło się wczoraj i będzie trwało aż do 14 lutego. Warto, by wielbiciele potworków udzielali się w nim każdego dnia, jeżeli chcą zwycięstwa swojego faworyta.

Pokémon Vote 2020 – jak głosować?

Chcąc oddać swój głos na wybranego stworka, wystarczy wpisać w Google „Pokemon Vote”.

Pojawi się specjalnie przygotowana strona, która pokaże osiem regionów znanych ze świata Pokémon. Są to Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova / Unys / Unima / Einall / Teselia, Kalos, Alola i Galar.

Wybierając jeden z nich, wyświetlą się Pokémony zamieszkujące ten obszar. Lista obejmuje wszystkie potworki z Pokémon Sword and Shield (posortowane według National Pokédex No. 001-890). Zapewne trzeba będzie przewijać wiele stron, by zagłosować na ulubionego.

Po zalogowaniu się na konto Google, każdego dnia będzie można zagłosować na jeden gatunek dla każdej kategorii, czyli mamy maksymalnie osiem głosów dziennie do oddania. Warto podkreślić, że wszystkie formy każdego gatunku liczą się jako ten sam Pokémon.

Głosowanie kończy się 14 lutego, a wyniki zostaną podane dopiero 27 lutego w Pokémon Day.

Wszystkie oddane głosy będą przechowywane do czasu zakończenia głosowania, które połączone będzie z kontem Google, na którym użytkownik jest zalogowany.

Z okazji święta Pokémon, planowanych jest więcej ciekawostek.

Pokemon Go organizuje specjalne wydarzenie, zapowiadają się także nowości w Pokémon Masters oraz specjalne bitwy Max Raid w Pokémon Sword i Pokémon Shield.

Będzie również dostępny pełnometrażowy film „Pokémon: Mewtwo kontratakuje – ewolucja” do obejrzenia na Netflixie.

Jeżeli ktoś chce być na bieżąco, opłaca się obserwować profil Pokémon na Twitterze. Warto też zerknąć na hashtag #PokemonOfTheYear.

Źródło: pokemon.com, 9to5google.com

