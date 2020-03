Przeprojektowany ekran blokady i zwiększona wydajność to tylko dwie spośród wielu nowości, jakie zawitały do środowiska graficznego GNOME 3.36, będącego owocem sześciu miesięcy prac.

GNOME 3.36 „Gresik” jest już gotowy – zobacz co nowego

Pół roku po wersji o nazwie „Saloniki” światło dzienne ujrzało wydanie GNOME 3.36 „Gresik”. W tak zwanym międzyczasie 780 osób wprowadziło ponad 24 tysiące zmian, aby to popularne środowisko graficzne działało lepiej i lepiej wyglądało. Poniżej możesz obejrzeć wideo podsumowujące najważniejsze z nich, a dalej znajdziesz na ich temat nieco więcej informacji.

Nowy ekran blokady i inne zmiany estetyczne w GNOME 3.36

Jedną z najciekawszych (i najszybciej dających się odkryć) nowości w tym wydaniu jest przeprojektowany ekran blokady. Jest on teraz nie tylko bardziej estetyczny, ale też łatwiejszy w użytkowaniu i bardziej funkcjonalny.

Gdy już się zalogujesz, dostrzeżesz też zmiany w pulpicie. Autorzy od nowa zaprojektowali systemowe okna dialogowe i dodali w nich opcję podejrzenia hasła, umożliwili zmianę nazw katalogów programów na ekranie podglądu, upiększyli ikony podstawowych aplikacji, poprawili wygląd wysuwnego kalendarza i wyszukiwarki, a także wyciągnęli na wierzch opcję usypiania.

GNOME 3.36 daje ci większą kontrolę nad systemem

Zostawmy już jednak wygląd i przejdźmy do funkcjonalności… W wydaniu GNOME 3.36 pojawiła się opcja „Nie przeszkadzać”, która tymczasowo blokuje pojawianie się powiadomień, by umożliwić ci pełne skupienie na wykonywanej pracy. Przycisk znajduje się w wysuwanym z góry panelu z kalendarzem.

Z kolei Menedżer oprogramowania automatycznie wykrywa sieci komórkowe i wstrzymuje wówczas aktualizacje (aby zmniejszyć zużycie danych). Wspomnijmy też, że z tej aplikacji wyodrębnione zostały Rozszerzenia – teraz do aktualizacji, włączania i wyłączania czy konfiguracji dodatków służy osobny programik.

Zmiany nie ominęły też panelu Ustawień. Sekcje zostały przeorganizowane w taki sposób, by szybciej dało się odnaleźć interesujące opcje. Podobnie sekcje Użytkownicy i Informacje zyskały nowy interfejs dla poprawy czytelności i łatwości obsługi. Do tego o nowe opcje rozszerzona została sekcja prywatności.

Jeszcze więcej nowości w GNOME 3.36 „Gresik”

Jakie jeszcze nowości i zmiany trafiły do wydania o nazwie „Gresik”? To między innymi:

możliwość konfigurowania początkowego użytkownika z kontrolą rodzicielską,

możliwość użycia ukrytych plików jako szablonów dokumentów,

przeprojektowany Zegar dla lepszej czytelności na małych ekranach,

przeprojektowany interfejs Haseł i kluczy dla ułatwienia użytkowania,

dodany samouczek i nowy asystent tworzenia maszyn wirtualnych w Boxes,

poprawiony interfejs i dodany czytnik PDF-ów w Przeglądarce WWW,

ulepszona funkcja pobierania okładek albumów w Odtwarzaczu muzyki,

dodany podgląd odnośników w widoku rozmowy w Polari

i odświeżony interfejs modyfikowania wpisów w Menedżerze kontaktów.

Jak zdobyć GNOME 3.36? Kiedy trafi na twój komputer?

Choć GNOME 3.36 „Gresik” oficjalnie ujrzał już światło dzienne, to nie trafia on od razu do użytkowników. To normalna sytuacja – teraz autorzy poszczególnych dystrybucji mają czas, by wprowadzić tę nową wersję środowiska do swoich najnowszych wydań. Pod koniec kwietnia trafi ono na przykład do Ubuntu 20.04 LTS, a także do Fedora 32 i zaktualizowanego OpenSuse Tumbleweed.

Źródło: OMG! Ubuntu!, Gnome

