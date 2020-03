Przez najbliższe kilka, być może kilkanaście dni będziecie spędzać więcej czasu w domu? Jeśli możecie pozwolić sobie wykorzystać przynajmniej część na zabawę z grami to być może skusicie się na powiększenie swojej kolekcji. Zwłaszcza, że można to zrobić teraz taniej.

Wiosenna wyprzedaż na GOG wystartowała

Chociaż w kalendarzach jeszcze zimna, na platformie GOG rozpoczęła się już wiosenna wyprzedaż. W jej ramach przygotowano ponad 2500 okazji i rabaty sięgające nawet 90%. Wydaje się, że jeśli nie każdy to przynajmniej większość osób powinna upolować coś dla siebie. Akcja trwa do 30 marca, a zatem czasu na ewentualne zakupy jet całkiem sporo.

Spring Sale na GOG - najciekawsze oferty:

Banner Saga 3 za 26.99 zł (- 70%)

BioShock Infinite Complete Edition za 59.29 zł (- 75%)

Dishonored 2 za 61.19 zł (- 65%)

Dishonored: Complete Collection za 139.89 zł (- 60%)

Heroes of Might and Magic 3: Complete za 9.89 zł (- 75%)

LEGO Star Wars - The Complete Saga za 26.59 zł (- 65%)

Metro 2033 Redux za 17.89 zł (- 75%)

Metro: Last Light Redux za 17.89 zł (- 75%)

Neverwinter Nights 2 Complete za 34.99 zł (- 50%)

Rayman Origins za 13.49 zł (- 35%)

Sniper Ghost Warrior Contracts za 64.99 (- 35%)

Stronghold HD za 2.69 zł (- 73%)

Tropico 4 za 8.79 zł (- 75%)

Torment: Tides of Numenera za 25.00 zł (- 75%)

We Happy Few za 71.89 zł (- 60%)

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku za 44.89 zł (- 70%)

Wiedźmin 2: Zabójcy Królów - Edycja Rozszerzona za 5.99 zł (- 85%)

Worms: Armageddon za 7.59 zł (- 80%)

Worms W.M.D za 21.29 zł (- 75%)

XCOM 2 za 53.59 zł (- 75%)

XCOM 2: War of the Chosen za 55.79 zł (- 57%)

Z pełną ofertą możecie zapoznać się na oficjalnej stornie sklepu GOG.

Dodatkowym sposobem na uzyskanie jeszcze większych rabatów jest tutaj sięgniecie po zestaw gier jednego z wydawców. Kupując 3 gry otrzyma się dodatkowe 5% rabatu, a przy zakupie 5 lub więcej tytułów dodatkowe 10% rabatu.

The Witcher Goodies Collection za darmo

Poza cięciami cen przygotowano coś jeszcze. Wszyscy zainteresowani mogą bez jakichkolwiek opłat pobrać The Witcher Goodies Collection. Jak sugeruje nazwa, jest to pakiet dla fanów wiedźmińskiego uniwersum. W jego skład wchodzą grafiki, książki, muzyka, sceny zza kulis filmów, koncert z muzyką z gry, tapety i inne ciekawe treści ze wszystkich wiedźmińskich tytułów.

The Witcher Goodies Collection dostępny jest za darmo, do 18 marca do godziny 15:00.

Źródło: gog

Warto zobaczyć również: