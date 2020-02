Steam zgadza się na zwrot pieniędzy, jeśli w ciągu 2 tygodni od zakupu spędzimy przy grze mniej niż 2 godziny. To dobre rozwiązanie, ale GOG pokazał, że można to zrobić lepiej. Właśnie wprowadził przyjazną politykę zwrotów.

GOG daje 30 dni na zwrot gry. I nie interesuje go co z nią robisz w tym czasie

GOG jest sklepem cieszącym się coraz większą sympatią wśród graczy. Niezłe ceny, obszerny katalog klasycznych tytułów i brak zabezpieczeń DRM to jedne z jego największych atutów. Teraz do tej listy możemy dopisać jeszcze jeden punkt, mianowicie: przyjazną politykę zwrotów. Jeśli kupicie grę, ale nie przypadnie wam do gustu, to możecie oddać ją w terminie do 30 dni, a więc znacznie dłuższym niż w przypadku Steama.

Co więcej, w przeciwieństwie do platformy Valve, GOG nie będzie sprawdzał, co robiliśmy przez ten czas. Mogliśmy więc spokojnie przejść grę w miesiąc, a i tak będzie nam przysługiwać zwrot. Zasada jest prosta: kupiłeś i ci się nie podoba, to należy ci się zwrot. Pieniądze trafią po kilku dniach na twoje konto bankowe albo do portfela w sklepie. Polityką tą objęte są wszystkie gry, dodatki i zestawy (wraz z zamówieniami przedpremierowymi, gdzie czas liczony jest od rynkowego debiutu).

Gracze są ważniejsi niż pieniądze. ...Ale czy jednak nie ucierpi na tym biznes?

GOG wysyła w ten sposób jasny sygnał: dobro graczy jest ważniejsze niż pieniądze. Nie oszukujmy się jednak – choć to dobre dla nas, to przy okazji sklep robi sobie bardzo dobrą reklamą, a osłabienie biznesu na pewno nie leży w jego interesie. Dlatego właściciele zapowiedzieli, że nie zamierzają być naiwni i jeśli ktoś będzie rażąco nadużywał tej możliwości (czyli zrobi sobie z GOG-a Game Passa), to w końcu spotka się z odmową. W oficjalnym artykule czytamy:

Ufamy, że dokonujesz świadomych oraz przemyślanych decyzji zakupowych i że korzystać będziesz z naszej zaktualizowanej, dobrowolnej polityki zwrotów tylko, jeśli coś nie będzie działać tak, jak tego oczekujesz.



Z tego względu nie ma limitów, ale w zamian zastrzegamy sobie prawo odmowy zwrotu w poszczególnych przypadkach.



Prosimy Cię o poszanowanie czasu i ciężkiej pracy włożonej w tworzenie gier, w które grasz. Pamiętaj o tym, że zwroty nie są recenzjami. Jeśli udało Ci się ukończyć grę i nie przypadła Ci ona do gustu, rozważ podzielenie się swoją opinią zamiast składania wniosku o zwrot. Poza tym, prosimy nie wykorzystuj naszego zaufania, by składać absurdalne ilości wniosków o zwrot. Nie bądź takim graczem.

Nie da się zaprzeczyć – na pewno takie podejście do klienta zasługuje na uznanie. Czas pokaże, czy wyjdzie to właścicielom na dobre. Jak myślicie?

