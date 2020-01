Grosza daj Wiedźminowi, sakiewką potrząśnij...

Wiedźmin od Netflix został już okrzyknięty wielkim hitem. Jak najbardziej słusznie, bo o skali sukcesu świadczy nie tylko świetna oglądalność, ale szeroko komentowane niemal wszystko, co z tym serialem związane.

Jaskier na Open’er Festival 2020

Wiedźmin został największym zeszłorocznym hitem na Netflix Polska, chociaż jak zapewne wiecie zadebiutował 20 grudnia. Statystyki z innych krajów wypadają równie dobrze, Wiedźmin jeśli nie wygrał to rzadko kiedy schodził z podium. A fani potrafią zachwycać się tu wieloma elementami. Także piosenką Toss a coin to your Witcher, którą w serialu śpiewa Jaskier.

Tu przodują nasi rodacy. Stworzone dla żartu wydarzenie Jaskier at Open'er 2020 na Facebooku cieszy się ogromną popularnością, zainteresowanie nim wyraziło na ten moment grubo ponad 60 tysięcy osób. To z kolei spowodowało, że żart przerodził się w petycję wysłaną już do Alter Art, organizatora festiwalu. Daleka droga do realizacji celu, ale jeśli ostatecznie wydarzenie doszłoby to skutku to chyba nikt nie byłby wiele zdziwiony. Tym bardziej, że w zeszłym roku na tym samym festiwalu promowano... Stranger Things, a w specjalnej strefie serialu pojawił się między innymi Caleb McLaughlin (serialowy Lucas Sinclair).

Co ciekawe, początkowo piosenka miała brzmieć zupełnie inaczej. Dodatkowo twórcy zdradzili, iż nie brakowało problemów przy pracach nad nią, Joey Batey (serialowy Jaskier) w trakcie nagrań zmagał się z chorobą. Tekst piosenki przygotowały Sonya Belousova i Giona Ostinelli.

Oglądający serial zapewne słyszeli już omawiany utwór. Ale w ilu językach? Poniżej możecie sprawdzić, jak Toss a coin to your Witcher brzmi w 14 różnych językach.

Grosza daj Wiedźminowi w 14 różnych językach

Wiedźmin od Netflix to żyła złota dla wielu

Tak duża popularność gwarantuje zyski nie tylko platformie Netflix oraz wszystkim związanym z pracami nad serialem. Wiedźmin od Netflix to żyła złota dla wielu innych. Zyskał CD Projekt RED, którego Wiedźmin 3: Dziki Gon jest teraz popularniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Zyskała spółka CD Projekt, której ceny akcji na giełdzie przekroczyły rekordowe wartości. Zyskał Andrzej Sapkowski, którego powieści wylądowały na szycie listy sprzedaży w sklepie Amazon. Zyskać starają się też ci, którzy nie mają z tym uniwersum nic wspólnego. Z popularności piosenki Toss a coin to your Witcher skorzystali już twórcy gry Beat Saber.

I wyliczana mogłaby być pewnie dłuższa. I nie ma w niej niczego złego. Bo nikt nikogo do oglądania, słuchania, czytania czy (od czego trzeba było zacząć) kupowania czegokolwiek nie zmusza.

