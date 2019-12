Wiedźmin od Netflix to najgorętsza serialowa premiera końcówki tego roku. Czy mogą zainteresować się nim również ci, którzy wcześniej nie obcowali z uniwersum wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego? Jak najbardziej. Zwłaszcza po małym wprowadzeniu.

Świat Wiedźmina to świat mocy i przemocy

Wiele osób ma za sobą już nie tylko jeden czy dwa odcinki, ale cały pierwszy sezon serialu Wiedźmin od Netflix. Zdecydowano się bowiem udostępnić wszystkie osiem odcinków. Niektórzy dopiero planują oglądanie, ale są i tacy, którzy podchodzą do tego serialu sceptycznie. Nie pomagają głosy, iż Wiedźmin od Netflix daje najwięcej frajdy sympatykom tego uniwersum.

Netflix przygotował specjalny materiał wideo, który stanowi krótkie, ale bardzo konkretne wprowadzenie do wiedźmińskiego świata. Przybliżają go aktorzy odgrywający główne role (Henry Cavill, Anya Chalotra i Freya Allan), ale również Tomasz Bagiński i Lauren S. Hissrich - showrunnerka serialu, która ma ostatnio wiele do powiedzenia w wielu kwestiach z nim związanych.

Wiedźmin od Netflix nie skończy się na pierwszym sezonie

Chociaż w mediach przyjecie serialu należy określać mianem stosunkowo chłodnego, widzowie są zdecydowanie bardziej zadowoleni. Średnia ocen na metacritic wynosi obecnie 53% (media) i 79% (widzowie), na IMDb natomiast aż 87%.

Już teraz można mieć pewność, że Wiedźmin od Netflix nie skończy się na pierwszym sezonie. Twórcy już jakiś czas temu potwierdzili drugi sezon. Prace nad nim mają rozpocząć się na początku przyszłego roku.

