Możliwości aparatów w smartfonach systematycznie rosną, czemu Samsung daje jedne z najlepszych przykładów. Pytanie tylko, czy w przypadku serii Galaxy S20 jednocześnie nie poskąpił pamięci wewnętrznej?

Minuta filmu 8K w Galaxy S20 zajmuje około 600 MB

Smartfony Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra różnią się co prawda konfiguracjami aparatów, ale wszystkie zaoferują swoim właścicielom opcję rejestrowania wideo 8K (7680x4320 pikseli). Wszystkie też w podstawowych wariantach dysponują 128 GB pamięci wewnętrznej (z czego pewna część będzie zarezerwowana dla systemu i preinstalowanych elementów). Producent mocno akcentuje wideo 8K, czemu trudno się dziwić bo podobnie dzieje się w przypadku każdej nowości wchodzącej na rynek mobilny. Można jednak zadać sobie pytanie, jak szybko tego typu materiały będą zapełniać pamięć?

Odpowiedź nie stanowi już zagadki. Minuta wideo 8K będzie zajmować tu około 600 MB. Biorąc pod uwagę rzeczywistą ilość pamięci dla użytkownika można dość łatwo oszacować, że dostępne zasoby wystarczą na zaledwie 3 godziny zabawy z filmowca celującego w 8K.

128 GB pamięci wewnętrznej w smartfonie za 5999 złotych. Problem czy nie?

Oczywiście należy mieć na uwadze, że nie znajdzie się wiele osób, które będą wykorzystywać smartfony jedynie do zabawy z wideo 8K. Skoro jednak producent mocno się tym chwali, warto zaakcentować wszystkie kwestie. Tym bardziej, że nawet jeden tego typu materiał zajmie sporo miejsca. Niektórzy mogą decydować się na nie z tego względu, iż w smartfonach Galaxy S20 z wideo 8K można będzie wycinać kadry o rozdzielczości 33 Mpix, ale więcej o tym i kliku innych ciekawostkach związanych możliwościami foto-wideo Galaxy S20 pisaliśmy w oddzielnym artykule.

Niezależnie od rozmiarów materiałów wideo można też zadać sobie pytanie, czy 128 GB pamięci wewnętrznej w topowych smartfonach i obecnych czasach to wystarczające zasoby? Zwłaszcza w kontekście Galaxy S20 Ultra, którego ceny zaczynają się od 5999 złotych. Owszem, producent zadbał o slot microSD (do 1 TB), wiele osób korzysta z dysków w chmurze, ale czy to wystarczające argumenty? Jak uważacie?

