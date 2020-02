Nowa generacja procesorów Intela nie wprowadzi rewolucji w architekturze, ale za to przyniesie jeszcze większą liczbę rdzeni i wątków. Jak to się przełoży na wydajność? W sieci pojawiły się testy jednego z topowych przedstawicieli nowej serii.

Procesor Core i9-10900 to wydajny i zarazem energooszczędny model

Mowa o układzie Core i9-10900, który ma zaliczać się do najwydajniejszych modeli z generacji Comet Lake. Według nieoficjalnych przecieków ze specyfikacją, jednostka została wyposażona w 10 rdzeni i 20 wątków – standardowo pracują one z zegarem 2,8 GHz, ale w trybie Turbo Boost będą mogły przyspieszyć maksymalnie do 5,2 GHz.

Oprócz tego przewidziano dwukanałowy kontroler pamięci DDR4 z natywną obsługą modułów o zegarze 2933 MHz, po 256 KB pamięci podręcznej drugiego poziomu na rdzeń, 20 MB współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu oraz zintegrowaną grafikę UHD Graphics 630.

Model Intel Core i9-9900K Intel Core i9-10900* Intel Core i9-10900K* Generacja Coffee Lake

Skylake / 14 nm Comet Lake

Skylake / 14 nm Comet Lake

Skylake / 14 nm Rdzenie/wątki 8/16 10/20 10/20 Taktowanie 3,6 GHz 2,8 GHz 3,7 GHz Taktowanie Boost 5,0 GHz 5,2 GHz 5,3 GHz Pamięć L2 8x 256 KB 10x 256 KB 10x 256 KB Pamięć L3 16 MB 20 MB 20 MB Kontroler pamięci DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) DDR4-2933

(2-kanałowy) Układ graficzny UHD 630 UHD 630 UHD 630 Linie PCIe 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 Odblokowany mnożnik TAK NIE TAK TDP 95 W 65 W 125 W Cena 2300 zł ??? ??? *specyfikacja nieoficjalna

W odróżnieniu od modelu Core i9-10900K, procesor ma zablokowany mnożnik i nie może być dodatkowo podkręcony. Dobra informacja jest taka, że model bez dopisku „K” cechuje się dużo niższym TDP (65 vs 125 W), więc nie będzie musiał wykorzystywać bardzo wydajnego chłodzenia.

Pierwsze testy wydajności procesora Core i9-10900



Porównanie procesorów Intel Core i9-10900 (po lewej) i Core i9-9900K (po prawej)

Wprawdzie do premiery nowych procesorów Intela pozostało jeszcze trochę czasu (choć może ona nastąpić wcześniej niż podejrzewaliśmy), ale redaktorzy z serwisu XFastest już teraz zdobyli próbkę inżynieryjną modelu Core i9-10900 i pochwalili się jej testami wydajności. Warto jednak zauważyć, że wykorzystane pamięci RAM działały tutaj z obniżoną częstotliwością (2400 MHz).

W benchmarku Cinebench R15 procesor uzyskał 1670 punktów w teście wielordzeniowym i 182 punkty w teście jednordzeniowym. Niestety, są to zauważalnie słabsze wyniki od 8-rdzeniowych/16-wątkowych modeli Core i9-9900K i Ryzen 7 3700X (te uzyskują około 2100 i 205 punktów).

Podobnie wygląda sytuacja w nowszym benchmarku Cinebench R20 – Core i9-10900 uzyskał wyniki 3714 i 441 punktów, podczas gdy Core i9-9900K i Ryzen 7 3700X osiągają tutaj jakieś 4900 i 510 punktów.

Na koniec benchmark wbudowany w programik CPU-Z. Core i9-10900 uzyskał w teście wielo- i jednordzeniowym odpowiednio 5343 i 507 punktów. Także i w tym przypadku wynik nie powala, bo jest on wyraźnie słabszy od tego co oferują 8-rdzeniowe/16-wątkowe modele dostępnych na rynku (osiągają one tutaj około 5500 i 580 punktów).

Wygląda więc na to, że 10-rdzeniowy Intel Core i9-10900 nie będzie należeć do demonów wydajności. Przy ocenie jego osiągów należy jednak wziąć pod uwagę obniżone zegary i niski współczynnik TDP. Dodatkowo mamy tutaj do czynienia z próbką inżynieryjną, więc do oficjalnej premiery być może uda się z niego wycisnąć coś więcej (np. z bardziej dopracowanym BIOSem płyty głównej).

Źródło: XFastest

