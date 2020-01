Sytuacja w najwyższym segmencie wydajnościowym stała się dramatyczna. Intel jednak nie zamierza się poddawać i podobno planuje wydać 22-rdzeniowego potwora pod płyty X299.

Core i9-10980XE to obecnie najwydajniejszy, konsumencki procesor z oferty „niebieskich”. 18 rdzeni/36 wątków oferuje bardzo dobrą wydajność, ale ma się nijak względem nowej oferty AMD. Na tym może się nie skończyć, bo w sieci pojawiły się plotki o jeszcze wydajniejszym modelu Core i9-10990XE.

Intel szykuje Core i9-10990XE?

Nieoficjalnie wiadomo, że Core i9-10990XE zostanie wyposażony w 22 rdzenie/44 wątki o taktowaniu bazowym 4,0 GHz (taktowanie Turbo Boost jeszcze nie jest znane). Oprócz tego ma on dysponować 4-kanałowym kontrolerem pamięci DDR4, po 1 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu na każdy rdzeń i 30,25 MB współdzielonej pamięci podręcznej trzeciego poziomu.

Wysoka wydajność została jednak okupiona bardzo wysokim współczynnikiem TDP – ten ma wynosić aż 380 W (!). Można więc podejrzewać, że konstrukcja będzie stanowić poważne wyzwanie dla płyt głównych X299 (nie mówiac już o chłodzeniu tego "piekarnika").

Model Intel Core i9

10940X Intel Core i9

10980XE Intel Core i9

10990XE* Generacja Cascade Lake-X

Skylake / 14 nm++ Cascade Lake-X

Skylake / 14 nm++ Cascade Lake-X

Skylake / 14 nm++ Podstawka Intel LGA 2066 Intel LGA 2066 Intel LGA 2066 Rdzenie/wątki 14/28 18/36 22/44 Taktowanie/Max Boost 3,3/4,8 GHz 3,0/4,8 GHz 4,0/?? GHz Boost na wszystkich rdzeniach b.d. ~3,8 GHz ?? GHz Pamięć L2 14x 1 MB 18x 1 MB 22x 1 MB Pamięć L3 19,25 MB 24,75 MB 30,25 MB Kontroler pamięci DDR4-2933

(4-kanałowy) DDR4-2933

(4-kanałowy) DDR4-2933

(4-kanałowy) Linie PCIe 48x PCIe 3.0 48x PCIe 3.0 48x PCIe 3.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TDP 165 W 165 W 380 W Cena 4200 złotych 5500 złotych ??? * specyfikacja nieoficjalna

Wydajność procesora Intel Core i9-10990XE

Core i9-10990XE miałby objąć pozycję najwydajniejszego procesora w ofercie producenta (biorąc pod uwagę modele skierowane na rynek konsumencki).

Jeżeli wierzyć przeciekom, Core i9-10990XE przy taktowaniu dochodzącym do 5 GHz w benchmarku Cinebench R20 osiąga jakieś 14 000 punktów. Jest to dużo lepszy wynik od Core i9-10980XE (ten przy standardowych zegarach osiąga jakieś 8800 punktów) i porównywalny do konkurencyjnego modelu Ryzen Threadripper 3960X pracującego ze standardowymi ustawieniami.

Czy wydanie modelu Core i9-10990XE ma sens?

Nie da się ukryć, że Intel jest w poważnych tarapatach jeżeli chodzi o najwyższy segment wydajnościowy. Ostatnio konkurencja zaatakowała nowymi jednostkami Ryzen Threadripper (w tym 64-rdzeniowym Ryzen Threadripper 3990X), a my ciągle czekamy na premierę nowej generacji procesorów Ice Lake.

Jednym z rozwiązań mogłoby być przeniesienie kolejnych serwerowych układów Xeon do segmentu konsumenckiego (dostępne są tutaj jeszcze 20-, 22-, 24- i 26-rdzeniowe konstrukcje). Byłoby to jednak tymczasowe rozwiązanie - gorące i zapewne nie za tanie. Czy producent rzeczywiście zdecyduje się na taki krok? Tego nie wiadomo. Prawda jest taka, że Intel musi jak najszybciej odeprzeć atak nowymi konstrukcjami.

Źródło: ChipHell

