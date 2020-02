Musicie przyznać, że ostatnie miesiące były wyjątkowo gorące na rynku procesorów, a producenci intensywnie walczyli o klientów. Kto prowadzi w starciu? Wprawdzie AMD powiększa swoje udziały w kluczowych segmentach rynku, ale to Intel nadal obejmuje dominującą pozycję.

AMD powiększa udziały w kluczowych segmentach

Analitycy z Mercury Research opublikowali raport dla 4. kwartału 2019 roku, w których podsumowano udziały w trzech kluczowych segmentach rynku procesorów x86 - laptopach, komputerach stacjonarnych oraz serwerach. Firma AMD po raz kolejny cieszy się tutaj sporymi wzrostami.

Segment Udziały Q4 2019 Zmiana udziałów

względem Q3 2019 Zmiana udziałów

względem Q4 2018 Najlepszy kwartał od Komputery stacjonarne

(wyłączywszy IoT) 18,3% +0,3 p.p. +2,4 p.p. Q3 2014 Laptopy

(wyłączywszy IoT) 16,2% +1,5 p.p. +4,0 p.p. Q3 2013 Serwery

(wyłączywszy IoT) 4,5% +0,2 p.p. +1,4 p.p. Q3 2013 Segment konsumencki

(wyłączywszy IoT) 17,0% +1,1 p.p. +3,5 p.p. Q3 2013 Ogolnie x86

(bez Semi custom i IoT) 15,5% +0,9 p.p. +3,2 p.p. Q3 2013

Największy wzrost odnotowano nie w segmencie komputerów stacjonarnych, tak jak wielu z Was mogło by się wydawać, ale w segmencie laptopów. Nie ma się jednak czemu dziwić, bo na rynku pojawia się coraz więcej konstrukcji z układami AMD. Według analiz, producent obejmuje tutaj już 16,2% udziałów.

W segmencie komputerów stacjonarnych wzrost był znacznie mniejszy, ale udziały producenta i tak robią wrażenie – obecnie wynoszą 18,3%. Jest to znacznie lepszy wynik niż na rynku serwerów, gdzie specyfika rynku nie pozwala na duże wzrosty - „czerwoni” obejmują tylko 4,5% (choć to i tak trochę lepszy wynik niż we wcześniejszym kwartale).

...ale to Intel dominuje na rynku procesorów

Choć udziały firmy AMD rosną kolejny kwartał z rzędu, jej udziały są tylko ułamkiem tego co obejmuje Intel. I to pomimo problemów z niewystarczającą podażą układów, aferami z lukami bezpieczeństwa czy mało konkurencyjną ofertą dla klientów. Warto tutaj zauważyć, że w minionym kwartale "niebiescy" osiągnęli przychód na rekordowym poziomie 20,2 mld dolarów (czego znaczną część wygenerował dział serwerrów - Data Center Group). Dla porównania, AMD osiągnęło prawie 10-krotnie mniejszy przychód - 2,13 mld dolarów.

Nie oznacza to jednak, że Intel może spoczywać na laurach. Żeby zatrzymać "czerwonych", producent będzie musiał opracować bardziej konkurencyjne produkty i jeszcze intensywniej zawalczyć o klienta. AMD na pewno też szykuje nowe konstrukcje (w tym mobilne układy Ryzen 4000 i desktopowe jednostki z rdzeniami Zen 3). Wygląda więc na to, że 2020 rok może być więc jeszcze ciekawszy dla branży.

Źródło: Mercury Research, AMD, Intel

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Warto zobaczyć również: