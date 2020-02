Acer Swift 3 to jeden z pierwszych laptopów, w którym zastosowano nowe procesory AMD Ryzen 4000. Konstrukcja ma u nas pojawić się dopiero w trzecim kwartale, ale już teraz znamy szczegóły na temat jej wydajności.

Procesory Ryzen 4000 mają szansę namieszać na rynku laptopów i uszczknąć konkurencji część udziałów. Jak będzie w rzeczywistości? W sieci pojawiła się recenzja nowego modelu Acer Swift 3, w którym zastosowano 6-rdzeniowy układ Ryzen 5 4500U. I trzeba przyznać, że pierwsze testy wyglądają bardzo obiecująco.

AMD Ryzen 5 4500U – jeden ze słabszych procesorów AMD

Ryzen 5 4500U to prawie najsłabszy przedstawiciel generacji AMD Renoir. Układ został wyposażony w 6 rdzeni (bez wsparcia dla technologii SMT) – standardowo pracują one z taktowaniem 2,3 GHz, a w trybie Boost mogą przyspieszyć maksymalnie do 4,0 GHz.

Producent zastosował też 2-kanałowy kontroler pamięci DDR4-3200/LPDDR4-4266MHz, 8 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu oraz grafikę Radeon Vega z 6 blokami CU. TDP oszacowano na 15 W (z możliwością konfiguracji w zakresie 10 – 25 W).

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Układ graficzny Kontroler pamięci Pamięć L2 + L3 TDP Ryzen 7 4800U 8/16 1,8/4,2 GHz Radeon - Vega 8x CU

(do 1750 MHz) DDR4-3200MHz

LPDDR4-4266MHz 8x 512 KB + 8 MB 15 W

(cTDP 10-25 W) Ryzen 7 4700U 8/8 2,0/4,1 GHz Radeon - Vega 7x CU

(do 1600 MHz) DDR4-3200MHz

LPDDR4-4266MHz 8x 512 KB + 8 MB 15 W

(cTDP 10-25 W) Ryzen 5 4600U 6/12 2,1/4,0 GHz Radeon - Vega 6x CU

(do 1500 MHz) DDR4-3200MHz

LPDDR4-4266MHz 6x 512 KB + 8 MB 15 W

(cTDP 10-25 W) Ryzen 5 4500U 6/6 2,3/4,0 GHz Radeon - Vega 6x CU

(do 1500 MHz) DDR4-3200MHz

LPDDR4-4266MHz 6x 512 KB + 8 MB 15 W

(cTDP 10-25 W) Ryzen 3 4300U 4/4 2,7/3,7 GHz Radeon - Vega 5x CU

(do 1400 MHz) DDR4-3200MHz

LPDDR4-4266MHz 4x 512 KB + 4 MB 15 W

(cTDP 10-25 W)

Ryzen 5 4500U będzie stosowany w niedrogich laptopach do firmy i codziennego użytku. Możemy podejrzewać, że procesor powinien uplasować się w miejscu modelu Ryzen 5 3500U.

Testy procesora AMD Ryzen 5 4500U

Redaktorzy serwisu Overclockers mieli okazję sprawdzić laptopa Acer Swift 3 SF314-42, który został wyposażony w procesor AMD Ryzen 5 4500U. Oprócz tego zastosowano tutaj 8 GB pamięci LPDDR4-3200 CL32 (w konfiguracji dwukanałowej) i dysk Samsung SSD PM991 256GB.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Co prawda artykuł został usunięty ze strony, ale wiemy czego możemy się spodziewać po nowej jednostce.

Testy w benchmarku Cinebench R15 i R20 wyglądają obiecująco. Ryzen 5 4500U uzyskał tutaj odpowiednio 785 i 1843 punkty, co plasuje go między dwoma topowymi modelami z generacji Intel Comet Lake-U - 4-rdzeniowym/8-wątkowym modelem Core i7-10510U (około 755/1410 punktów) i 6-rdzeniowym/12-wątkowym modelem Core i7-10710U (około 1050/2410 punktów).

W benchmarku 3DMark Fire Strike też jest całkiem przyzwoicie. Ryzen 5 4500U uzyskał wynik 9800 punktów Physics Score i 2917 punktów Graphics Score. Wynik testu procesora plasuje się znacznie poniżej 4-rdzeniowego/8-wątkowego Core i7-10510U (ten uzyskuje tutaj około 11 000 punktów), ale grafika dorównuje karcie graficznej Nvidia GeForce MX150 lub GeForce MX250 (około 2800 - 2900 punktów).

Wnioski? Wychodzi na to, że nowy procesor AMD zaoferuje całkiem niezłe osiągi (zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jest to jeden ze słabszych modeli z nowej generacji). Dodatkowym atutem modelu Acer Swift 3 SF314-42 mają być akceptowalne temperatury (procesor osiągał maksymalnie 74 stopnie Celsjusza, a obudowa nie przekraczała 40 stopni Celsjusza) i długi czas pracy na baterii - 7 godzin i 18 minut w teście PCMark 8 i prawie 10 godzin w teście PCMark 10 (wideo).

Jeżeli jesteście zainteresowani, będziecie musieli trochę poczekać. Wiemy, że nowy Swift 3 trafi do sprzedaży w trzecim kwartale, a podstawowa konfiguracja będzie kosztować 2599 złotych (niestety nie wiadomo z jakimi podzespołami).

Źródło: Overclockers, NotebookCheck, Tweakers, Acer

Warto zobaczyć również: