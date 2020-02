Intel radzi sobie coraz słabiej w segmencie serwerów. Portfolio producenta nie wygląda zbyt atrakcyjnie na tle konkurencji, a kolejne kwartały pokazują słabnącą pozycję na rynku. Kwestią czasu było skontrowanie przeciwnika za pomocą atrakcyjniejszej oferty.

Intel atakuje „nowymi” procesorami dla serwerów

W ofercie Intela pojawiły się nowe procesory z serii Xeon Scalable. Nie jest to jednak całkowicie nowa oferta, bo tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z uzupełnieniem oferty 2. generacji jednostek (nazwa kodowa Cascade Lake). Tak, nadal jest to nieśmiertelna architektura Skylake i 14-nanometrowy proces technologiczny.

Producent przygotował 18 modeli z linii Xeon Gold, Xeon Silver i Xeon Bronze (8-, 10-, 12-, 16-, 20-, 24- i 28-rdzeniowe). I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie dużo lepsza opłacalność jednostek – nowe procesory oferują więcej rdzeni, wyższe taktowanie i większą pojemność pamięci podręcznej, a przy tym zostały korzystniej wycenione.

Model Xeon Gold 6238R Xeon Platinum 8276 Rdzenie/wątki 28/56 28/56 Taktowanie/Turbo 2,2/4,0 GHz 2,2/4,0 GHz Kontroler pamięci DDR4-2933

(6-kanałowy) DDR4-2933

(6-kanałowy) Pamięć podręczna L3 38,5 MB 38,5 MB TDP 165 W 165 W Cena $2612 $8719

Przykład? Xeon Gold 6238R oferuje specyfikację zbliżoną do modelu Xeon Platinum 8276, ale jest od niego prawie o 2/3 tańszy. Nowy układ ustępuje jedynie pod względem możliwości tworzenia platform wieloprocesorowych, bo można tutaj zbudować maksymalnie konfigurację 2-procesorową (Xeon Platinum pozwala na 8-procesorową).

Intel musiał przygotować lepszą ofertę procesorów dla serwerów

Choć producent oficjalnie nie wspomina o przecenach, nowa oferta jest wyraźnym krokiem w stronę poprawienia opłacalności jednostek. Nie powinno nas to jednak dziwić, bo na obecną chwilę był to jedyny sposób, by konkurować z układami AMD. Wcześniej przeceniono też układy o zwiększonej obsłudze pamięci RAM. Decyzje szczególnie powinny ucieszyć klientów, którzy zyskają lepszą ofertę na zakup procesorów.

Wiemy, że na tym plany producenta się nie kończą. W najbliższych miesiącach mają pojawić się układy Cooper Lake, a w drugiej połowie roku doczekamy się długo wyczekiwanych jednostek Ice Lake. AMD też nie ma zamiaru czekać z założonymi rękami i w tym roku ma wydać modele Epyc z nowej generacji Milan. Oj, będzie się działo na rynku serwerów!

