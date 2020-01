Walka na rynku serwerów staje się coraz bardziej zacięta. Intel zdecydował się zatem na potężne przeceny topowych procesorów Xeon Scalable - ceny takich modeli spadły nawet o połowę.

Firma AMD coraz mocniej atakuje na rynku serwerowych procesorów i ma ambitne plany, by znacznie zwiększyć swoje udziały. Intel nie zamierza jednak tak łatwo odpuszczać, więc postanowił obniżyć ceny swoich topowych jednostek.

W ofercie firmy Intel możemy znaleźć trzy wersje procesorów Xeon Scalable z generacji Cascade Lake-SP. Standardowe modele (bez dopisku) obsługują do 1,5 TB pamięci RAM w konfiguracji 6-kanałowej. W przypadku bardziej rozbudowanych platform, konieczne jest wybranie specjalnej wersji – M z obsługą do 2 TB lub L z obsługą do 4,5 TB (z pamięcią Optane DC).

Intel obniża ceny procesorów Xeon ze zwiększoną obsługą pamięci RAM

Zainteresowani procesorami Xeon L musieli sporo dopłacić - ceny takich jednostek były o kilkadziesiąt procent wyższe względem standardowych wersji. Cóż, nie była to zbyt opłacalna propozycja (szczególnie, że konkurencyjne modele AMD Epyc Rome są lepiej wycenione i w standardzie obsługują do 4 TB 8-kanałowej pamięci RAM).

Producent zdecydował się jednak na spore obniżki cen. Topowy, 28-rdzeniowy Xeon Platinum 8280L staniał z 17 900 do 13 000 dolarów. Jeszcze większe obniżki dotyczą słabszych modeli – 18-rdzeniowy Xeon Gold 6240L staniał z 10 300 do 5500, a 10-rdzeniowy Xeon Silver 5215L z 9100 do 4200 dolarów. Wersje Xeon L są dostępne w cenach wersji Xeon M (te zostaną wycofane z oferty).

Obniżki cen jak na razie są jedynym sensownym sposobem na zachowanie konkurencyjności oferty. Wiemy jednak, że Intel na tym nie poprzestanie i przygotowuje też nową platformę dla serwerów – jeszcze w pierwszej połowie roku zadebiutują modele Cooper Lake, a drugiej doczekamy się jednostek Ice Lake z 8-kanałowym kontrolerem RAM. W przyszłym roku pojawią się szumnie zapowiadane modele Sapphire Rapids.

Źródło: Intel, Heise, ComputerBase

Warto zobaczyć również: