Huawei ma w swoim portfolio sporo niewielkich głośników, ale dotychczas żaden z nich nie zaprzątał mojej uwagi jak Sound X. To inteligentny głośnik Wi-Fi z obsługą dźwięku Hi-Res, który teraz trafi do Polski.

Huawei Sound X to odpowiedź na zapotrzebowanie miłośników marki na technologię zapewniającą niezakłóconą transmisję wysokiej jakości dźwięku w bezprzewodowym głośniku. Wyposażono go w dwa subwoofery, które mają łączną moc 60W. Umieszczono je naprzeciwko siebie, dzięki czemu nawet duże natężenie dźwięku nie wprawi obudowy w wibracje. Wyższe częstotliwości obsługuje sześć mniejszych oddzienych głośniczków, które rozmieszczono tak by dźwięk rozchodził się dookoła w kącie 360 stopni.

Osłonięte są one ażurowym materiałem, który nie zakłóca odtwarzania. Podczas premiery Huawei P40 zapowiedziano ogólnoświatową dostępność Huawei Sound X.

Piękny czarny Huawei Sound X

Górna część wraz z subwooferami jest osłonięta błyszczącym fortepianową czernią galwanizowanym próżniowo korpusem. Na samej górze mamy trójkolorową lampkę RGB, co jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż jednokolorowe podświetlenie. Wewnątrz świetlnego pierścienia umieszczono przyciski do sterowania urządzeniem.



Huawei Sound X to w zasadzie kolumna 2-drożna, z głośnikami nisko- i sześcioma średnio-wysokotonowymi

Element ekosystemu sprzętowego Huawei

Huawei Sound X będzie także widziany jako element ekosystemu poprzez usługę Huawei Share i zaprezentowany wraz ze smartfonami P40 programowy panel kontrolny dla urządzeń Huawei (Multi Device Control Panel). Całość ma działać podobnie jak Airplay w smartfonach Apple.

Na tylnej ściance, o ile tak można powiedzieć w przypadku obłej obudowy Sound X, która przypomina ogromną tabletkę, widnieje logo firmy Devialet. To we współpracy z tym znany miłośnikom dobrego dźwięku producentem opracowano całą konstrukcję, z której za sprawą technologii Speaker Active Matching mimo jej niewielkich, ale na pewno nie kompaktowych, rozmiarów ma wydobywać się świetny dźwięk.

Huawei Sound X jest reklamowany jako głośnik inteligentny, ale raczej nie porozmawiamy z nim bez wsparcia smartfonów Huawei. Przynajmniej nic takiego nie zapowiedziano na razie.

Na szczęście do tych trafi asystentka głosowa Celia, której możliwości będą znacznie szersze, wręcz nieporównywalne do asystenta Huawei, który od pewnego czasu można instalować sobie na smartfonach.

Dostępność i cena

Huawei Sound X do sklepów trafi w lipcu tego roku. Dokładnej ceny jeszcze nie znamy.

