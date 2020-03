Takimi bezprzewodowymi słuchawkami do konsoli i PC nie pogardzę - Cooler Master MH670

Cooler Master MH670 to duże, bardzo wygodne i dobrze wykonane słuchawki dla graczy. Działają bezprzewodowo zarówno z komputerem PC, jak i konsolami PS4, PS4 Pro i Xbox One S. Mają też łączność przewodową do wielu innych urządzeń i oferują wysoką jakość dźwięku. Recenzja.

Cooler Master MH670 - recenzja

Niemal każdy z nas ma w domu jakieś słuchawki, ale "jakieś" to czasami za mało, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzęt do gier. Osoby, które spędziły już ładnych kilka lat życia z takimi słuchawkami na uszach wiedzą, że dobre słuchawki dla graczy, to rzecz cenna i ważna z punktu widzenia komfortu.

Często spędzamy w nich kilka godzin dziennie i kilkadziesiąt, a nawet ponad sto godzin w miesiącu. Nie tylko grając, ale również słuchając muzyki (wybrać Spotify czy Tidal) prowadząc rozmowy na komunikatorach głosowych. Innymi słowy słuchawki do gier muszą być wygodne, wytrzymałe i świetnie brzmiące.

Czy Cooler Master MH670 spełniają te założenia? Sprawdźmy to.

Cooler Master MH670 to dobre bezprzewodowe słuchawki do komputera i konsoli

Nic się nie plącze, a szanse na wyrwanie, przecięcie lub przetarcie kabla są zerowe. Cooler Master MH670 to po prostu słuchawki bezprzewodowe i to jest ich pierwsza duża zaleta. Używa się ich bardzo przyjemnie i bezproblemowo.

Podłączasz odbiornik do PS4 i... wszystko działa

Pisząc, że są bezproblemowe nie przesadzam ani trochę. Po wyciągnięciu z opakowania podłączyłem od razu słuchawki do PS4 Pro i zostały natychmiast rozpoznane oraz automatycznie skonfigurowane. Mogłem od razu korzystać z mikrofonu oraz cieszyć się dobrym dźwiękiem w grach. Konsola wyświetlała też aktualny stan naładowania słuchawek.

Na PC jest w zasadzie tak samo. Jedyną różnicą jest to, że po pierwszym podłączeniu trzeba zainstalować sterowniki, by mieć pewność prawidłowej pracy. Jest to bardzo proste, bo są one zapisane w odbiorniku USB - nie trzeba niczego ściągać z internetu, jeśli nie chcemy.

Oczywiście można (i warto) używać aplikacji MasterPlus na PC, ale nie jest to absolutnie konieczne.

Według deklaracji słuchawki Cooler Master MH670 działają też z konsolą Xbox One S, ale akurat pod tym kątem ich nie testowałem, bo pod ręką mam tylko PS4.

Bardzo małe opóźnienia - to ważne w grach

Kolejną istotną rzeczą jest brak słyszalnych opóźnień w przesyłaniu dźwięku. Ma to szczególne znaczenie podczas grania. Gdy widzimy wystrzał broni na monitorze, w tej samem chwili słyszymy go w słuchawkach. Żadnych wyraźnych opóźnień nie zanotowałem. Wszystkie efekty dźwiękowe są bardzo dobrze zsynchronizowane z wizualnymi.

Ma to wielkie znaczenie w grach, gdzie synchronizacja dźwięku z obrazem jest po prostu konieczna. W czasie słuchania muzyki jest to mniej istotne (ale wciąż przydatne).

Duży zasięg

Ze słuchawkami Cooler Master MH-670 mogłem chodzić po mieszkaniu i słuchać muzyki. W promieniu 10 metrów od komputera (nadajnika) nie słyszałem absolutnie żadnych, nawet małych zmian w jakości dźwięku. Nawet lekko po przekroczeniu tego dystansu nie było problemów.

Wygoda i świetne wytłumienie

Cooler Master MH-670 to duże słuchawki wokółuszne, zamknięte. Producent nie wymyślał koła od nowa, tylko zastosował klasyczną i sprawdzoną konstrukcję. To dobrze, bo dzięki temu mógł skupić się na detalach, które mają bezpośredni wpływ na wygodę.

Poduszki są duże, miękkie i bardzo wygodne

Zarówno pady na lewej i prawej słuchawce, jak i na pałąku, są grube, bardzo przyjemne w dotyku, miękkie i niesłychanie wygodne. W czasie testowania słuchawek byłem z nich bardzo zadowolony. Wykonano je z syntetycznej skóry - delikatnej, a przy tym dość odpornej na kontakt z zarostem.

Duże wymiary poduszek oraz głębokość sięgająca około 23 mm sprawiają, że słuchawki wygodnie otaczają uszy i dobrze rozkładają nacisk na głowie. Można je polecić zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom.

Dno muszli słuchawkowych również pokryte jest miękką pianką i delikatną siateczką z dużymi oznaczeniami lewa, prawa (L/R).

Wymiary poduszek:

zewnętrzne (wy/sz): 105 x 86 mm

otwór wewnętrzny (wy/sz): 67 x 43 mm

głębokość: 23 mm

Muszle słuchawkowe są obracane. Łatwo dopasowują kąt do indywidualnej fizjonomii użytkownika i można je położyć na płasko.

Warto też dodać, że w górnej części obudów umieszczono niewielkie otwory, dzięki którym uzyskano lepsze brzmienie tonów niskich i delikatnie usprawniono wentylację.

Większość konstrukcji zewnętrznej to plastik z matową powierzchnią. Twardy, ale solidny. Pomimo obecności akumulatora w słuchawkach, nie znajdziemy podświetlenia LED. Dla mnie to element zbędny, ale każdy powinien ocenić to pod swoim kątem. Daj znać w komentarzu jeśli lubisz świecące słuchawki.

Dobra izolacja od zewnętrznych hałasów

Wokółuszna konstrukcja, grube poduszki ze sztucznej skóry oraz solidny docisk metalowego pałąka sprawiają, że pasywna izolacja jest dobra. Założenie słuchawek sprawia, że słychać wyraźne odcięcie od większości szumów zewnętrznych, szczególnie tych o średnich i wyższych częstotliwościach.

I jeszcze jedno - izolacja jest symetryczna. Może się to wydawać mało ważne, ale miałem już okazję używać słuchawek, w których jedna strona odcinała szumy lepiej niż druga, co było po prostu denerwujące. Tutaj na szczęście tak nie jest.

Poduszki można zdejmować i wymieniać na inne. Są one zakładane w sposób klasyczny (naciągane) i mają standardowy, owalny kształt, więc jest szansa, że bez problemu wymienicie je w przyszłości na zamienniki.

Metalowy pałąk

Regulacja metalowego pałąka jest skokowa i niezależna z obu stron. Zakres wystarczy na małą i dużą głowę (no chyba, że ktoś na bardzo bujną i nietypową fryzurę). Na wewnętrznych płaszczyznach pałąka umieszczono dodatkowe, mniejsze oznaczenia stron (L/R).

Przyciski, złącza, regulacja

W obudowie lewej słuchawki umieszczono złącze mikrofonowe 3,5 mm, wejście słuchawkowe 3,5 mm, przycisk do wyciszania mikrofonu, a także potencjometr do zmiany głośności.

Z kolei w prawej obudowie znajdziemy przycisk do włączania słuchawek, złącze micro USB do ładowania wbudowanego akumulatora (trochę szkoda, że nie USB typu C) oraz przycisk 7.1 do włączania efektów wirtualnego dźwięku przestrzennego.

Migająca dioda

Jest też kolorowa dioda informująca o stanie słuchawek: aktywność, parowanie, ładowanie itp. W czasie zwykłego używania słuchawek w trybie bezprzewodowym dioda ta miga zielonym światłem (lub czerwono-zielonym jeśli mamy wyłączony mikrofon).

Grając w ciemnym pokoju te migające światło odbija się np. od jasnego blatu biurka i niestety przeszkadza. Światło jest tak mocne, że po prostu musiałem zakleić tę diodę kawałkiem taśmy izolacyjnej.

Mam nadzieję, że jest to kwestia wczesnej wersji oprogramowania firmware w naszych słuchawkach testowych i problem ten zostanie rozwiązany w niedalekiej przyszłości.

PS. Dioda w odbiorniku USB też jest trochę za mocna. Jeśli używamy słuchawek w połączeniu z laptopem do gier, to jasny LED może przeszkadzać w nocy.

Odłączany mikrofon

Mikrofon ma dość długie, giętkie ramię (około 15 cm) i jest odłączany. Końcówka w której wbudowano przetwornik mikrofonu nie jest zabezpieczona gąbką, więc niekiedy oddech może powodować "pufanie".

Jakość mikrofonu

Tutaj koniecznie trzeba podkreślić to, że jakość komunikacji głosowej zależy od łączności. Moim zdaniem przy połączeniu bezprzewodowym jest gorzej, niż po kablu.

Z resztą oceńcie sami. Poniżej umieszczam dwa nagrania głosowe w jednym filmie. Pierwsze jest w trybie bezprzewodowym, drugie przewodowym.

Akcesoria w zestawie

Pełna zawartość zestawu to:

słuchawki Cooler Master MH670

nadajnik 2,4 GHz, USB typu A

przejściówka z USB typu A na USB typu C

miękki pokrowiec ochronny

przewód mini jack , 2x 3,5 mm (4-polowe), długość około 1,5 m

przewód USB, 1 wtyk micro USB, 1 wtyk USB typu A, do ładowania akumulatora, długość około 1,2 m

Cooler Master MH670 - specyfikacja i podstawowe dane

konstrukcja: słuchawki wokółuszne, zamknięte, stereo (z opcją wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1)

łączność bezprzewodowa: 2,4 GHz (przez nadajnik USB), zasięg około 10 m

czas pracy na baterii: do 20 godzin

łączność przewodowa: mini jack 3,5 mm (analogowe audio, długość 1,5 m, dwa wtyki 4-polowe)

aktywna redukcja szumów (ANC): nie

przetworniki: dynamiczne, 50 mm

pasmo przenoszenia: 15 - 25000 Hz (przewodowo), 20 - 20000 Hz (bezprzewodowo)

impedancja: 32 omy

czułość: 110 dB (+/- 3 dB)

masa: 347 g (bez przewodu)

gwarancja: 2 lata

typ mikrofonu: dookólny

częstotliwość przenoszenia mikrofonu: 50 - 18000 Hz

czułość mikrofonu: -40 dB (+/- 3 dB)

relacja sygnału do szumu: > 50 dB

inne cechy: mikrofon jest odłączany

W dalszej części zapoznajemy się z oprogramowaniem i jakością dźwięku jaką oferują słuchawki Cooler Master MH670.

Oprogramowanie na PC - MasterPlus

Ustawienia słuchawek można zmieniać za pomocą aplikacji MasterPlus. Opcji jest niewiele. Przede wszystkim znajdziemy tutaj cyfrową regulację głośności słuchawek i mikrofonu, a także korektor dźwięku i oddzielne suwaki "Bass" i "Treble" dla tonów niskich i wysokich. Tych dwóch ostatnich radzę nie używać, bo wyraźnie obniżają jakość dźwięku. Sam korektor jest OK. Można zapisywać własne profile ustawień.

W drugiej karcie zmienimy ustawienia wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1. Możemy nawet zmieniać odległość od głowy każdego wirtualnego głośnika oddzielnie.

Wirtualny dźwięk 7.1 - czy słychać różnicę?

Ogólnie rzecz ujmując - tak, słychać. Po włączeniu efektów 7.1 w brzmieniu słychać więcej przestrzeni, a przy odpowiednim ustawieniu "głośników" w aplikacji wrażenia mogą być całkiem pozytywne. Jednak w praktyce nie ma wielkiej różnicy jeśli chodzi o rozpoznanie kierunków poszczególnych dźwięków. Tryb 7.1 może być atrakcyjny w niektórych grach, ale w czasie słuchania muzyki zdecydowanie polecam go wyłączyć i zostawić klasyczne stereo. Szczegółowość i wierność dźwięku będą lepsze.

Czas pracy na baterii

Ujmując rzecz krótko - jest dobrze! Nawet jeśli ktoś słucha głośno, to i tak słuchawki wytrzymają ponad 24 godziny. Przy głośności około 40% (na tym modelu słuchawek to już całkiem solidna dawka decybeli), grały ponad 27 godzin. W praktyce korzystając ze słuchawek przez 3 godziny dziennie, będziemy je ładować co około 9 dni. To bardzo dobry wynik.

Cooler Master MH670 - brzmienie i jakość dźwięku

Słuchawki grają dobrze zarówno w trybie bezprzewodowym, jak i przewodowym. W obu przypadkach moc jest bardzo dobra, głośność wysoka (choć oczywiście po kablu zależy to od wzmacniacza), a brzmienie jest przyjemne i dość szczegółowe. Nie słychać żadnych zakłóceń, nawet jeśli nadajnik był blisko innych urządzeń komunikujących się w paśmie 2,4 GHz.

Łączność bezprzewodowa w pełni wystarcza do grania. Mamy tutaj do czynienia z sygnałem cyfrowym, który daje możliwość sterowania korektorem dźwięku i zapisywania profili ustawień. Ponadto można włączyć dźwięk wirtualny 7.1, który w niektórych grach daje całkiem ciekawe efekty. Najważniejsze jest jednak to, że brzmienie jest na tyle atrakcyjne, że nie czułem potrzeby przesiadania się na kabel.

Ale...

Jeśli akurat chcecie spędzić dłuższą chwilę słuchając muzyki np. z plików FLAC, to lepiej podłączcie słuchawki MH670 przez przewód mini jack 3,5 mm, do dobrej karty dźwiękowej (wewnętrznej lub zewnętrznej przez USB).

Co zyskacie? Przede wszystkim czystszy i trochę jaśniejszy dźwięk. Tony niskie są lepiej kontrolowane i mniej podatne na zniekształcenia, Można powiedzieć, ze basy brzmią mniej cyfrowo. Wrażenie jest takie, jakby nie były skompresowane. Z kolei tony średnie i wysokie są bardziej szczegółowe, trochę wyraźniejsze, a przy tym bardziej wygładzone.

Podkreślam ponownie - w grach różnica jest mała, tym bardziej, że większość tytułów ma dość mocno skompresowane dźwięki. Łączność bezprzewodowa zapewnia dobrą jakość i niezauważalne opóźnienia. Jednak w czasie słuchania muzyki możecie zyskać lepszą szczegółowość i czystość po kablu.

Warto dodać, że w standardowym trybie stereo słuchawki grają blisko uszu, jednak przestrzeń tę można rozszerzyć wciskając przycisk 7.1.

Cooler Master MH670 to słuchawki przede wszystkim do gier, ale do muzyki też się nadają. Tym bardziej, że poza dobrą jakością zapewniają bardzo wysoki komfort (duże, miękkie poduszki robią robotę).

Lorde - Homemade Dynamite

Lekkie, ale wyraźnie słyszalne tony niskie, zaskakująco dobry środek pasma, piękny wokal i mocne, może nawet nieco za ostre tony wysokie. Całkiem przyjemne, jasne i czyste brzmienie. Zupełnie serio - ten utwór brzmi po prostu świetnie na tych słuchawkach (choć najwyższe częstotliwości warto lekko osłabić).

The Weeknd, Gesaffelstein - Lost in the Fire

Tutaj nie ma problemu z tonami wysokimi - są relatywnie łagodne, dobrze kontrolowane i nie wychodzą ponad wokal. Tony średnie są dość mocne i lekko ochłodzone. Dół pasma nie schodzi zbyt nisko. Wybrzmiewa dość szybko, ale ma dość wysoką moc.

50 Cent - Candy Shop

Basy bez zaskoczenia - mocne i dość głębokie miękkie. Warto jednak zauważyć, że w trybie bezprzewodowym utwór ten jest bardziej basowy, cieplejszy i dociążony. Natomiast po kablu tony niskie są lżejsze, szybsze, bardziej kulturalne, wyważone, a środek i góra są jaśniejsze, chłodniejsze i bardziej szczegółowe. Przy niskiej i średniej głośności najwyższy zakres częstotliwości brzmi bardzo dobrze, ale przy wysokiej głośności może kłuć w uszy.

Judas Priest - Painkiller

Rzadko spotyka się słuchawki gamingowe, na których metal brzmi dobrze, ale te są wyjątkiem. Szczególnie przez kabel Painkiller brzmi świetnie. Mimo, że utwór jest mocno nasycony różnymi dźwiękami, to separacja jest dobra, a ogólne brzmienie zaskakująco czyste i dynamiczne. W dodatku tony wysokie nie są za mocne. Gitary zazwyczaj słychać wyraźnie przed perkusją. Słucha się z przyjemnością!

Cooler Master MH670 - opinia

Testowane słuchawki w stu procentach polecam pod względem komfortu. Duże, grube, miękkie poduszki są po prostu bardzo komfortowe. Izolacja pasywna od zewnętrznych dźwięków / szumów jest dobra, a obsługa bezproblemowa.

Słuchawki mają łączność bezprzewodową, która działa prawidłowo z komputerem PC i konsolami PS4 Pro oraz Xbox One S. Cechuje się ona dobrą jakością dźwięku i znikomymi opóźnieniami, dzięki czemu granie nawet w bardzo dynamiczne gry jest przyjemne. Czas pracy na baterii jest na tyle długi, że nie trzeba przejmować się codziennym ładowaniem słuchawek (25-28 godzin). MH670 nadają się też do muzyki, zwłaszcza w trybie przewodowym. Dźwięk jest wręcz zaskakująco szczegółowy, czysty, mocny i głośny.

Ze słuchawek Cooler Master MH670 korzystało mi się bardzo przyjemnie i uważam, że są warte zakupu. Cena to około 470 zł. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat tych słuchawek. Udanego dnia!

Cooler Master MH670 - ocena

łączność bezprzewodowa do PC i konsoli PS4

łączność przewodowa 3,5 mm (np. do smartfona)

dobra jakość dźwięku i znikome opóźnienia w trybie bezprzewodowym

dobry czas pracy na baterii

bardzo dobra jakość dźwięku w trybie przewodowym

dobra jakość mikrofonu w trybie przewodowym

znakomity komfort (duże, grube, miękkie poduszki)

dobra izolacja pasywna

wysoka głośność

dobra jakość wykonania

regulacja w słuchawkach



przeciętna jakość mikrofonu w trybie bezprzewodowym

brak czytelnego wskaźnika naładowania na pasku systemowym

94% 4,7/5

