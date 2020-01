Audio Oto nowy standard Bluetooth LE Audio i jego cztery zalety 2020-01-07 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Takich zapowiedzi oczekujemy po targach pokroju CES 2020. Ogłoszony został nowy standard Bluetooth LE Audio, dzięki któremu słuchawki bezprzewodowe będą jeszcze lepszą opcją niż dotychczas.

Całkowicie bezprzewodowe słuchawki są maleńkie, przez co ich możliwości są poważnie ograniczone. Bluetooth LE Audio to nowy standard, który może dać im solidnego kopa. Zaprezentowane podczas targów CES 2020 rozwiązanie sprawi, że będą mogły działać dłużej między ładowaniami i oferować jeszcze wyższej jakości dźwięk niż obecnie. Jak to możliwe?

Standard Bluetooth LE Audio docenią (nie tylko) zwolennicy całkowicie bezprzewodowych słuchawek

Są cztery podstawowe korzyści płynące z wprowadzenia standardu Bluetooth LE Audio. Informację o pierwszej odnajdujemy już w nazwie, wszak LE to skrót od Low Energy. Chodzi mianowicie o to, że znacznemu zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na energię, więc słuchawki będą mogły pochwalić się dłuższym czasem pracy na jednym ładowaniu. Pozwoli na to nowy kodek LC3 (Low Complexity Communication Codec).

Odpowiedzialna za rozwój tego standardu grupa Bluetooth SIG zapowiada również wyższą jakość dźwięku przesyłanego bezprzewodowo dzięki LC3. Dopełnieniem całości mają być zaś dwie nowe funkcje: Multi-Stream Audio (zmniejszająca opóźnienia i upłynniająca przełączanie się między źródłami dźwięku) oraz Broadcast Audio (teoretycznie znosząca limit liczby urządzeń podłączonych do danego źródła).

Na papierze wygląda to doskonale. Teraz tylko czekać na testy pierwszych urządzeń z Bluetooth LE Audio

Całkowicie bezprzewodowe słuchawki, które lepiej brzmią i dłużej działają to obietnica, obok której trudno przejść obojętnie. Nie pozostaje więc nic innego jak tylko czekać na wdrożenie tego rozwiązania i jego pierwsze testy. Premiery tej mogą wyczekiwać także osoby z problemami związanymi ze słuchem, ponieważ nowy standard będzie dostosowany również do aparatów słuchowych.

