Filmy / seriale / VOD Ty, TENET, Top Gun Maverick. Jaki serial, jaki film - zobacz zwiastuny z ostatnich 7 dni 2019-12-21 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

W tym tygodniu mamy dla was tylko pięć zwiastunów. Ale co to są za zwiastuny! Trudno wręcz wybrać jeden z nich, który można by nazwać najgorętszym.

Jak co tydzień mamy dla was zestawienie zwiastunów i mamy nadzieję, że pomoże wam w decyzji o tym, jakie filmy i seriale warto mieć na swoich listach „do obejrzenia”. Na zachętę zostawiamy kilka nazwisk: Nolan, Mendes, Pattinson, Cruise…

Jaki serial, jaki film? Najnowsze zwiastuny do obejrzenia:

Ty II – kontynuacja opowieści o uroczym psychopacie

TENET – Christophera Nolana zabawy czasem

1917 – wojna oczami młodych Brytyjczyków

Superman: Red Son – czyli zamiana USA na ZSRR

Top Gun Maverick – Tom Cruise w superformie

Ty II – najnowszy zwiastun serialu

W tym tygodniu mamy dla was tylko jeden zwiastun serialu i w dodatku nie jest to nawet zupełnie nowy serial, lecz jedynie tytuł powracający w swoim drugim sezonie. Za to tytuł naprawdę solidny, bo Ty to jedna z najgorętszych produkcji, jakie w ostatnim czasie zasiliły katalog Netflix. Jej głównym bohaterem jest Joe – czarujący psychopata, obsesyjnie próbujący zbliżać się do intrygujących go osób. Po zaskakującym finale części pierwszej, nadszedł czas na ciąg dalszy – poznamy go już 26 grudnia!

TENET – pierwszy zwiastun filmu

Podobała wam się Incepcja? Jeśli tak, to najnowszy film Christophera Nolana również powinien wam przypaść do gustu. Reżyser ponownie zaprasza nas w szaloną podróż, w której nie zawsze wiadomo, co jest prawdą, a czas płynie zupełnie nie tak, jak byśmy się tego spodziewali. O TENET – bo tak brzmi tytuł tego thrillera – nie wiemy na razie zbyt wiele, poza tym, że gra będzie się toczyć o bardzo wysoką stawkę, a w obsadzie znajdą się między innymi John David Washington, Robert Pattinson i Elizabeth Debicki.

TENET trafi do polskich kin w przyszłoroczne wakacje, a konkretnie 17 lipca.

1917 – najnowszy zwiastun filmu

Równie dobrze zapowiada się 1917, a więc najnowszy film Sama Mendesa – nagrodzonego Oscarem reżysera takich wyśmienitych produkcji ja Skyfall, Spectre czy American Beauty. Tym razem serwuje nam opowieść osadzoną w czasach I wojny światowej – o dwóch młodych żołnierzach z armii brytyjskiej, którzy otrzymują od „góry” zadanie nie do wykonania. Zobaczcie zwiastun i przygotujcie się na premierę – ta już 24 stycznia 2020 roku.

Superman: Red Son – pierwszy zwiastun filmu

Koniecznie zerknijcie też na zwiastun animacji Superman: Red Son opartej na komiksie Marka Millara o tym samym tytule. To alternatywna wersja historii tytułowego Człowieka ze Stali, pozwalająca zobaczyć, jak mogłyby się potoczyć jego losy, gdyby wychowywał się nie w Stanach, lecz w ZSRR. Premiera w serwisach VOD odbędzie się na początku przyszłego roku, a to już wspomniany trailer…

Top Gun Maverick – najnowszy zwiastun filmu

A na koniec zostawiliśmy niezaprzeczalnie jeden z najgorętszych zwiastunów ostatniego tygodnia, bo też promujący jeden z najlepiej zapowiadających się filmów przyszłego roku. Chodzi o Top Gun Maverick, a więc kontynuację niezwykłej opowieści o nieustraszonym pilocie, w którego wciela się niestarzejący się Tom Cruise. Co tu jednak dużo gadać, najlepiej po prostu sami to zobaczcie:

Mamy jeszcze dla was bonusik w postaci materiału zza kulis. Sprawdźcie!

Tak jak wspominaliśmy, w mijającym tygodniu nie było tych zwiastunów zbyt wiele, ale za to cała piątka jest naprawdę konkretna. Trudno wręcz wytypować jeden najlepszy, choć gdybyśmy już musieli, to postawilibyśmy pewnie na TENET, bo wygląda na to, że Nolan znowu to zrobi! Dajcie znać, którym trailer wam najbardziej przypadł do gustu, biorąc udział w sondzie i zostawiając komentarz.

Źródło: informacja własna

Zobacz również inne newsy o filmach i serialach: