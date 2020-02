Jeszcze nie teraz, ale już chwilę po premierze PlayStation 5 i Xbox Series X będzie pojawiać się mnóstwo porównań i zestawień mających pomóc w wyborze konsoli. Jensen Huang już teraz ma jednak lepszą propozycję dla graczy.

Laptop z Nvidia GeForce lepszy od jakiejkolwiek konsoli

Szef Nvidii udzielił krótkiego wywiadu redakcji TechSpot, w którym padło nieco podchwytliwe pytanie. Dotyczyło tego, która konsola będzie cieszyła się w przyszłym roku największą popularnością. Redaktor podrzucił podpowiedzi w postaci PlayStation 5, Xbox Series X i Nintendo Switch. Jensen Huang nie zdecydował się jednak z nich korzystać. Stwierdził, że nie będzie to żadne z wymienionych urządzeń, ponieważ to laptopy do gier z kartami graficznymi Nvidia GeForce staną się „największą konsolą do gier na świecie”.

„Nasza działalność związana z notebookami odnotowała dwucyfrowy wzrost przez osiem kolejnych kwartałów i jest to już bez wątpienia nowa kategoria na rynku sprzętu do gier. Tak jakby to była nowa konsola do gier i wierzę, że będzie to największa konsola do gier na świecie. Powodem tego jest fakt, że mamy więcej osób z laptopami niż z jakimkolwiek innym sprzętem. To, że udało nam się umieścić RTX w tak cienkim i lekkim sprzęcie jak notebook to przełom. I jeden z powodów, przez które widzimy w notebookach tak wielki potencjał na sukces.”

Odważnie, chociaż fundamenty do optymizmu można znaleźć. To przede wszystkim wciąż zwiększająca się sprzedaż laptopów gamingowych (chociaż niektóre osoby nadal nie uznają takich określeń) oraz fakt, że coraz więcej z nich korzysta z kart graficznych Nvidii. Czy jednak zasadne jest zestawianie ich z konsolami? Nie trzeba chyba też przypominać, że w PlayStation 5 i Xbox Series X znajdą się podzespoły AMD.

Jensen Huang lubi mówić kwieciście, dla niektórych aż za bardzo

Powyższe słowa każdy może skomentować wedle własnego uznania. Trudno jednak określać je mianem zaskakujących. Oczywistym jest, że Jensen Huang będzie promował produkty swojej firmy. Poza tym, w ostatnim czasie jest to jedna z barwniejszych postaci w całej branży, już kilka razy udzielał ciekawych lub nawet kontrowersyjnych wywiadów. Kilka miesięcy temu sugerował, że kupno karty graficznej bez ray tracingu jest szaleństwem. Ostatnio natomiast, także w nawiązaniu do nadchodzących konsol, stwierdził, że ray tracing w PlayStation 5 i Xbox Project Scarlett to zasługa Nvidii.

Nie sposób nie zadać tu od razu nasuwającego się pytania. Co wolelibyście lub co zamierzacie kupić? PlayStation 5 lub Xbox Series X czy laptopa z Nvidia GeForce?

Źródło: techspot, nvidia (foto)

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Warto zobaczyć również: