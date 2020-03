Ubiegłoroczna wersja Apple MacBook Air, delikatnie mówiąc, nie okazała się hitem. Producent postanowił jednak zmazać hańbę i zaprezentował nową wersję laptopa, która ma szansę odnieść większy sukces. I to nie tylko ze względu na lepszą specyfikację, ale też niższą cenę.

Czy nowy MacBook Air będzie zaliczać się do MacBooków wartych zakupu? Jest to prawdopodobne, ale przyjrzyjmy mu się dokładniej...

Nowy MacBook Air naprawia błędy poprzedniej wersji

Na pierwszy rzut oka nie uświadczymy zbyt wielu zmian. Nadal mamy do czynienia z 13,3-calowym ekranem Retina o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli (227 ppi), a na obudowie wyprowadzono wyprowadzono dwa porty Thunderbolt 3 i złącze audio.

Producent zastosował nową klawiaturę Magic Keyboard, która zadebiutowała w 16-calowym MacBooku Pro. Zmiana nie powinna nas dziwić, bo poprzednie wersje z mechanizmem motylkowym były awaryjne i spotkały się z falą krytyki, więc jedynym sensownym rozwiązaniem był powrót do sprawdzonej konstrukcji z mechanizmem nożycowym.

To jednak nie koniec zmian. Nowy model został wyposażony w większy gładzik Force Touch. Jest też mechanizm Touch ID, który pozwala lepiej zabezpieczyć dostęp do komputera i plików. Szkoda, że nadal mamy do czynienia z Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0, skoro są dostępne nowsze standardy.

Najważniejsze zmiany dotyczą jednak zastosowanych podzespołów. Apple w końcu sięgnął po procesory Intel Core 10. generacji (Ice Lake) – podstawowa konfiguracja obejmuje 2-rdzeniowy/4-wątkowy model Core i3, ale można dopłacić do 4-rdzeniowego/8-wątkowego Core i5 lub Core i7. Nowy procesor ma być nawet 2-krotnie wydajniejszy, a zintegrowana grafika do 80%.

Oprócz tego przewidziano 8 lub 16 GB pamięci LPDDR4X 3733 MHz oraz dysk SSD o pojemności 256 GB, 512 GB, 1 TB, a nawet 2 TB. Całe szczęście zrezygnowano z nośnika o pojemności 128 GB, który w sprzęcie tej klasy był po prostu kpiną z klienta.

Producent chwali się, że obudowa laptopa została wykonana z aluminium pochodzącego w 100 procentach z recyklingu, ale nowy model jest nieco grubszy i cięższy od poprzednika. Bateria ma tę samą pojemność i ma wystarczać na 12 godzin odtwarzania filmów Apple TV lub 11 godzin bez­prze­wodowego przeglądania internetu.

Najważniejsze informacje o Apple MacBook Air (2020)

Ekran: 13,3 cala, Retina (IPS), 2560 x 1600 pikseli (227 ppi)

Procesor: Intel Core i3, Core i5 lub Core i7 (Ice Lake)

Pamięć RAM: 8 / 16 GB LPDDR4X 3733 MHz

Dysk: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB SSD, PCIe

Łączność: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), mini jack, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac

Czas pracy: ok. 11 godzin (akumulator litowo-polimerowy 49,9 Wh)

Wymiary i waga: 304,1 x 212,4 x 16,1, 1,29 kg

MacBook Air 2020 jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: złotej, szarej i srebrnej. Zmieniły się ceny, bo podstawowa konfiguracja została przeceniona z 5499 na 4999 złotych (to jednak nadal dosyć sporo jak za laptopa z procesorem Core i3 i dyskiem 256 GB).

Źródło: Apple

