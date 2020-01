Dziś premiera gry Dragon Ball Z: Kakarot, dzięki której raz jeszcze przeżyjemy historię Son Goku. Czy będziemy się przy tym dobrze bawić? Zapytajmy recenzentów.

Dragon Ball Z: Kakarot jest jedną z pierwszych gorących premier w tym roku – czy od razu w styczniu doczekaliśmy się prawdziwego hitu? Wygląda na to, że niekoniecznie, choć i o „słabej grze” zdecydowanie nie może być mowy. Przyjrzyjmy się pierwszym recenzjom najnowszego dzieła ekipy Cyberconnect2, które wcześniej dało nam między innymi solidne Naruto: Ultimate Ninja Storm i Asura’s Wrath.

Zobacz najnowszy zwiastun gry Dragon Ball Z: Kakarot z okazji premiery

Jakie jest Dragon Ball Z: Kakarot? Zdania recenzentów na jej temat są podzielone

Choć miejscami wygląda na przestarzałą, całościowo stanowi wciągający i świeży sposób na poznanie opowieści ze świata Smoczych Kul – tak mniej więcej napisano o niej na łamach serwisu GAMINGbible, który przyznał jej najwyższą z dotychczasowych not: 9/10. Nie wszyscy jednak podzielają ten entuzjazm – brak innowacyjnych rozwiązań czy też zbyt duża koncentracja na tym, co mniej istotne, skłoniło recenzentów z Trusted Reviews, Windows Central czy TheSixthAxis do wystawienia grze „siódemek”.

Pośrodku odnajdujemy dużo ocen oscylujących wokół ósemki i ogólnie można odnieść wrażenie, że właśnie taka jest to gra. Z jednej strony solidnie wykonana i taka, że trudno jej coś poważnego zarzucić, ale jednak z drugiej strony – niczym się specjalnie nie wyróżniająca ani też nie mająca w sobie czegoś, co przyciągałoby do ekranu na długie godziny. Zarówno fani serii, jak i amatorzy w tym temacie mogą jednak spędzić kilka dobrych chwil przy Dragon Ball Z: Kakarot.

Oto pierwsze oceny gry Dragon Ball Z: Kakarot

Gameblog – 8,0/10

GAMINGbible – 9,0/10

Hobby Consolas – 8,5/10

Meristation – 8,0/10

SomosXbox – 8,5/10

Stevivor – 8,0/10

TheSixthAxis – 7,0/10

Trusted Reviews – 7,0/10

Vandal – 8,0/10

Windows Central – 7,0/10

Od dzisiaj w Dragon Ball Z: Kakarot grać mogą pecetowcy oraz posiadacze konsole PlayStation 4 i Xbox One. To szansa, by jeszcze raz przeżyć historię Son Goku (wraz z nieznanymi jej fragmentami) oraz stoczyć wiele zaciętych i emocjonujących potyczek (z każdą walką zwiększając swoje umiejętności), a do tego wykonując masę innych czynności po drodze.

Jeśli jesteście ciekawi, jak to wszystko właściwie wygląda, to już teraz zostawiamy was z obszernym, bo aż 3-godzinnym materiałem wideo…

Jak wygląda rozgrywka? Zobacz gameplay z Dragon Ball Z: Kakarot (od Game Informer)

Źródło: Bandai Namco, Game Informer, Metacritic, informacja własna

