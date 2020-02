Odpowiedzialne za Mutant Year Zero: Road to Eden „brodate damy” opublikowały pierwszy zapis rozgrywki z CORRUPTION 2029 – najnowszej gry taktycznej z ich portfolio.

Zaledwie kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że gra CORRUPTION 2029 w ogóle powstaje, ...a właściwe już praktycznie powstała. Nie mając ani chwili do stracenia twórcy zdecydowali się na prezentację rozgrywki. Wystarczy spędzić kilka chwil z tym materiałem i od razu nasuwa się wniosek, że każdy, kto grał w Mutant Year Zero: Road to Eden, poczuje się tutaj jak w domu.

Tak wygląda CORRUPTION 2029 – gameplay:

Wyraźnie widać, że choć klimat jest nieco inny, to ekipa The Bearded Ladies nie zdecydowała się na większe eksperymenty, jeśli chodzi o samą mechanikę rozgrywki. I może to i dobrze, bo w Mutant Year Zero: Road to Eden grało (i gra) się naprawdę przyjemnie. Nie oznacza to jednak, że tytuł ten niczym nas nie zaskoczy. Twórcy twierdzą, że przygotowali wiele typów broni, umiejętności i opcji rozgrywki urozmaicających zabawę.

Warto wspomnieć o tym, że w grze CORRUPTION 2029 będzie można działać z ukrycia albo też podejmować bezpośrednią walkę. Będzie można także koncentrować się wyłącznie na głównym zadaniu albo po drodze realizować również misje poboczne. Wreszcie – trzeba zwrócić uwagę na destrukcyjne otoczenie, co może działać zarówno na nasza korzyść, jak i niekorzyść.

W grze przejmiemy kontrolę nad oddziałem zbuntowanych żołnierzy z misją infiltracji nieludzkiego reżimu na terenie Ameryki zniszczonej przez korupcję. Odpowiednia taktyka, a także wykorzystanie osłon, różnych rodzajów uzbrojenia oraz specjalnych umiejętności – to klucz do sukcesu.

Premiera gry CORRUPTION 2029 już w przyszłym tygodniu

W razie gdybyście zapomnieli, to przypominamy, że gra CORRUPTION 2029 zadebiutuje już 17 lutego, a więc w najbliższy poniedziałek. Przynajmniej przez pewien czas będzie to tytuł dostępny wyłącznie w sklepie Epic Games Store (gdzie jego cena wynosi 69 złotych).

Źródło: The Bearded Ladies, Dark Side of Gaming, informacja własna

